São Joaquim – Obras de pavimentação avançam em direção à Estância do Meio

A Prefeitura de São Joaquim não tem medido esforços para melhorar as condições de trafegabilidade em suas principais estradas de acesso às localidades do interior. Após o início das obras de pavimentação em direção ao Pericó, Monte Agudo, Bentinho e Despraiado chegou, agora, a vez da estrada em direção a Estância do Meio, Chapada Bonita e Costa da Antonina receber o seu trecho inicial de pavimentação.

A empresa ganhadora do certame já ronca suas máquinas há alguns dias, fazendo todo o trabalho de alargamento, drenagem e terraplanagem do trecho, enquanto as máquinas da Secretaria de Obras abrem novos caminhos que servirão de desvio para os agricultores e caminhoneiros durante o período de pavimentação desta importantíssima estrada, onde escoa uma boa parte da produção de maçã e pecuária de São Joaquim.

Ao todo, a obra recebe um investimento de mais de 3 milhões de reais para o trabalho de alargamento, drenagem, terraplanagem e pavimentação em piso intertravado, na modalidade lajota sextavada, com calçadas e até mesmo ponte com uma passarela em seu trecho inicial do perímetro urbano. A obra tem uma previsão de cerca de 6 meses ou mais para ser concluída em um trecho de cerca de 1.8km.

“Estamos com mais um investimento, em parceria com o Governo de Santa Catarina, são mais de 3 milhões que serão aplicados em pavimentação na estrada de acesso à comunidade da Estância do Meio, Costa da Antonina e Chapada Bonita, estamos trazendo o desenvolvimento para as comunidades, como um todo, que vai melhorar e muito a infraestrutura na comunidade e do nosso município.” Destacou o Prefeito Giovani Nunes.