Ruas Francisco de Assis e José Antídio serão pavimentadas pela Prefeitura de São Joaquim na Santa Paulina

A Prefeitura de São Joaquim está realizando importantes obras de pavimentação no Bairro Santa Paulina, que beneficiarão diretamente os moradores da região. As ruas Francisco de Assis Martins Dutra e José Antídio Borges estão sendo pavimentadas com lajota sextavada, meio-fio, boca de lobo e drenagem pluvial, em um projeto que abrange uma extensão de 134 metros e 55 metros, respectivamente.

A iniciativa faz parte de um esforço da administração municipal em melhorar a infraestrutura urbana da cidade e proporcionar mais qualidade de vida para a população. Os recursos para a execução da obra são provenientes do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA), e foram disponibilizados pela própria prefeitura, demonstrando seu compromisso em buscar soluções para as necessidades da comunidade.

“Com um investimento superior 230 mil reais, a obra de pavimentação das ruas Francisco de Assis e José Antídio representa um importante avanço para o Bairro Santa Paulina e para a cidade de São Joaquim como um todo. Espera-se que a conclusão da obra beneficie diretamente os moradores da região, facilitando o acesso a serviços essenciais e proporcionando mais conforto e segurança para todos”, comenta o Prefeito Giovani Nunes.

Por Assessoria de Imprensa da Prefeitura de São Joaquim