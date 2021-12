Principal referência do Brasil, Marta valoriza título com seleção feminina e projeta evolução da ‘nova geração’

Por muitos anos, a seleção feminina de futebol teve Formiga, Cristiane e Marta como lideranças. Agora, Marta é a principal referência de uma seleção brasileira que está buscando evoluir e abrir espaço para novos talentos. O Torneio Internacional de Manaus foi o pontapé inicial dessa nova fase, como também serviu para a despedida de Formiga da ‘amarelinha’.

Ao vencer o Chile, o Brasil se sagrou campeã e Marta comemorou esse momento tão representativo para a equipe. “Acho que foi super importante, principalmente para as meninas mais novas, e para que o público comece a identificar as caras novas da Seleção. A gente visa coisas muito maiores, sabemos que os desafios serão sempre maiores, e é importante para elas vivenciar isso aqui”.

Além disso, a ‘Rainha’ comemorou a oportunidade de atuar ao lado das companheiras nessa nova etapa pós-Olimpíadas. “Em Datas FIFA, é sempre importante fazer jogos. Nem sempre teremos a oportunidade de enfrentar equipes tão qualificadas, mas vocês viram que não existe mais adversário fácil”.

Apesar do título, Marta lembrou da relevância de ter paciência e confiança no processo de renovação do grupo, bem como analisou o seu papel nessa jornada. “Temos que saber ajudar da melhor maneira possível, controlar essa situação. Mas, acima de tudo, o mais importante é que elas querem aprender, estão dispostas a crescer com a gente, escutam muito, e faremos tudo que pudermos porque este é o futuro da Seleção. Nem sempre estaremos aqui”, disse.

Dessa maneira, a seleção brasileira encerrou a temporada 2021 com um título e já foca nos novos compromissos. O ano de 2022 chegará com o Torneio Internacional da França. Além da anfitriã, a Canarinho encara Holanda e Finlândia. A competição acontecerá em fevereiro, mas o grande desafio será a Copa América por oferecer vagas na Copa do Mundo e Olimpíadas.

“Agora já é planejar o próximo ano, teremos com certeza algum compromisso da Seleção em janeiro e, em seguida, já teremos um torneio super difícil pela frente”, concluiu.

Se Marta, Kerolin, Debinha e companhia voltam a campo em fevereiro, a seleção masculina retorna já em janeiro para mais uma rodada das Eliminatórias da Copa do Sul. Portanto, o torcedor não passará muito tempo longe da seleção brasileira e poderá logo no primeiro mês realizar as suas apostas.

A plataforma da LeoVegas é parada obrigatória também para quem aprecia os jogos de cassino online, como slots, bingo, videopôquer, entre outros. Reforçando que a intenção da empresa é oferecer sempre o jogo divertido, seguro e responsável, como noticiou o portal iGaming Brazil: “LeoVegas estabelece limites de depósitos ‘inteligentes’ para seus clientes do Reino Unido”.

Foto: Thais Magalhães/CBF