Quer encontrar o amor da sua vida? Descubra o que pode ajudá-lo nessa missão

Às vezes parece que o mundo inteiro está contra você… Há sempre um momento em que temos esse sentimento, certo? No entanto, confie em nós, você não está sozinho. Milhões de pessoas sofrem de solidão e simplesmente não sabem como superá-la. Como encontrar seu verdadeiro amor e finalmente se tornar feliz.

Qual é a razão da solidão e por que é tão difícil para muitos encontrar seu amor?

Na verdade, podem existir muitas razões e, para cada pessoa, elas são diferentes. Mas há uma pequena lista de motivos que são mais comuns e que podem realmente danificar seriamente sua vida pessoal. É sobre eles que queremos conversar hoje e, ao mesmo tempo, dar dicas sobre como agir em uma determinada situação, a fim de aumentar suas chances de sucesso em sua vida pessoal.

Onze coisas que te impedem de encontrar felicidade pessoal

Sentimento de autossuficiência e medo de se tornar dependente de outra pessoa

À primeira vista, ser autossuficiente é uma característica muito positiva. Pessoas autossuficientes são muitas vezes mais bem sucedidas, sobem mais rápido na sua carreira, não dependem das opiniões dos outros e são capazes de se concentrar no que é realmente importante. Com o desenvolvimento da tecnologia, igualdade de gênero e rápida urbanização, o nível de autossuficiência das pessoas hoje está crescendo cada vez mais.

No entanto, há também uma séria desvantagem nessa característica. Pessoas autossuficientes têm muito medo de se tornarem dependentes de alguém. Muitas vezes elas não estão prontas para começar um relacionamento sério, preferindo apenas relacionamentos de curto prazo e nada mais.

Essas pessoas são muitas vezes infelizes, mesmo que consigam esconder isso de uma forma hábil. Emiliana R. Simon-Thomas, doutora em psicologia e diretora científica da Greater Good Science Center, observa que pessoas solitárias “autossuficientes” têm níveis elevados de cortisol, o hormônio do estresse. Pelo contrário, pessoas socialmente ativas têm níveis mais elevados de serotonina, ocitocina e outros hormônios da felicidade. De fato, a única maneira de sair dessa situação é não cultivar seu senso de autossuficiência. Às vezes isso requer a ajuda de um psicólogo.

Raiva e ressentimento devido a relacionamentos anteriores

Relacionamentos passados mal sucedidos podem ainda arruinar sua vida muito depois de terminarem. O problema é que uma pessoa pode projetar seu parceiro anterior em um novo. Se tentar, você pode sempre encontrar algumas semelhanças entre pessoas, como aparência, comportamento, até mesmo forma de falar. Isso impede que você se abra verdadeiramente para uma nova pessoa. Novos relacionamentos geralmente terminam antes de começarem.

Para lidar com raiva e ressentimento, é útil começar removendo qualquer coisa de sua vida que te lembra de relacionamentos anteriores. Fotos conjuntas, itens pessoais esquecidos, até mesmo presentes. Quanto menos gatilhos você tiver, melhor. Caso contrário, você vai voltar mentalmente para o parceiro anterior, ficar com raiva e sentir o mesmo ressentimento.

Sonhar com um parceiro perfeito

Em nossas mentes há sempre uma imagem abstrata do parceiro ideal. O problema é que algumas pessoas não estão prontas para aceitar o fato de que o ideal não existe. E as tentativas de encontrar esse ideal levarão ao fracasso.

Tudo bem lutar pela perfeição. Mas levar isso ao absoluto — não! Além disso, você acha que você mesmo é um parceiro ideal para alguém? Provavelmente não.

Às vezes é útil diminuir um pouco suas próprias necessidades e expectativas e tornar-se pelo menos um pouco mais aberto para outras pessoas. Caso contrário, você corre o risco de passar os melhores anos da sua vida procurando por uma pessoa que não existe na realidade. E, de repente, você percebe que perdeu um monte de grandes oportunidades para criar relacionamentos fortes. E essas oportunidades nunca mais voltarão.

Desentendimentos sobre como procurar amor no século XXI

Hoje, é cada vez mais difícil encontrar alguém offline. E, além disso, muitos consideram tentativas de falar com alguém desconhecido em pessoa um pouco mau gosto. Agora, a popularidade do namoro online está no seu auge e há formatos de namoro online mais do que suficientes:

sites e aplicativos clássicos de namoro;

mensageiros instantâneos e redes sociais populares;

bate-papos por vídeo;

fóruns e sites temáticos;

jogos de vídeo online e muito mais.

Durante a pandemia do coronavírus Covid-19, os bate-papos por vídeo ganharam popularidade. Este formato é uma plataforma que conecta usuários aleatórios via vídeo e permite que você se comunique e fale sobre qualquer tópico. Alguns desses serviços online também oferecem um ótimo filtro de gênero para que você possa se comunicar apenas com pessoas do sexo oposto. Este site é uma boa escolha para quem quer construir fortes relacionamentos tradicionais.

Carreirismo

Os casamentos do mundo moderno estão ficando “mais velhos”. Se antes era bastante comum criar uma família entre os 18 e os 20 anos, hoje mais e mais pessoas preferem primeiro criar sua carreira e, só depois, pensar em relacionamentos. O problema é que construir uma carreira pode levar décadas. Em muitos países, casamentos entre os 35 e 40 anos já se tornou bastante comum. E isso já é muito tarde, especialmente se você está planejando ter filhos.

Sentimentos de inveja e inadequação

O mundo moderno da internet e as redes sociais podem realmente dar origem a um sentimento de fracasso e inveja real. Você está olhando para fotos de outras pessoas nas suas férias, para a bela vida de blogueiros e estrelas famosas. Então, você começa sentindo que é pior em tudo e que nunca encontrará a felicidade porque simplesmente não a merece.

Isso não faz sentido! Nunca deixe fotos na internet destruirem sua autoestima. Esforce-se para ser melhor, mas não crie ídolos. Afinal, você não sabe o que realmente está escondido atrás de uma foto linda e bem sucedida no Instagram.

Dependência da opinião dos outros

Muitos de nós constantemente nos preocupamos com o que os outros pensam sobre nós. Este é um problema sério, porque depender da opinião de outra pessoa pode custar um relacionamento feliz. Às vezes é bom se desvincular de outras pessoas e de suas opiniões. Lembre-se que só você vive sua vida e só você pode decidir como gerenciar essa vida, então escolha que tipo de pessoas você quer em seu redor. Isso, é claro, não significa que não se deve ouvir a opinião de outra pessoa. Mas pense sempre com a sua própria cabeça!

Incapacidade de dizer “não”

Muitas pessoas não sabem como recusar o que os outros pedem e acabam sofrendo com isso. Um bom exemplo: você conheceu uma pessoa na internet, mas percebeu que ela não é boa para você. No entanto, você não quer criar problemas e continua mantendo contacto, dando-lhe assim falsas esperanças. O problema é que vocês dois sofrem disso e, quanto mais tempo isso continuar, mais a situação piora.

É vital para você aprender a dizer “não”. Caso contrário, você sentirá constantemente que deve algo a outras pessoas e, contra sua vontade, começará a fazer o que elas querem.

Medo de sair da zona de conforto

A relutância em sair da sua zona de conforto é um problema sério e não apenas em termos de relacionamentos. Uma pessoa que vive em uma pequena “bolha” não é capaz de alcançar feitos significativos em sua vida pessoal, carreira ou criatividade.

Qualquer psicólogo confirmará que estar na sua zona de conforto por muito tempo é prejudicial. Mas não é necessário tentar sair dela imediatamente, você pode começar com pequenos passos. Do ponto de vista da construção de relacionamentos, tal passo pode muito bem ser o registro em um aplicativo de namoro ou comunicação em um bate-papo por vídeo.

Estar rodeado de outras pessoas solitárias

Se você está solteiro há muito tempo, então você provavelmente já notou que fica desconfortável perto de casais apaixonados. Não há nada incomum nisso. A maioria das pessoas solteiras prefere a companhia de outras pessoas solteiras. Assim, elas provam a si mesmos sua própria “normalidade”. A lógica é clara: “Existem tantas pessoas solteiras ao meu redor. Eu sou como elas. Está tudo bem!”.

O problema é que uma pessoa, se quiser, pode se cercar de absolutamente qualquer tipo de pessoa para se sentir confortável. Mas, por exemplo, se você se rodear de pessoas com dependência alcoólica, poderá assim incentivar seu próprio vício, o que não é bom. O mesmo acontece com solteiros. Ao se cercar de pessoas mais solitárias, você se coloca em um canto. Por isso, aconselhamos que você se comunique mais frequentemente com casais e não corte laços amigáveis com eles. É importante!

Preguiça

Vamos ser honestos. Algumas pessoas são simplesmente preguiçosas demais para tentar ativamente encontrar amor . Eles estão mais confortáveis apenas esperando, mesmo que estejam cientes de que esperar não vai funcionar.

Muitos são até preguiçosos demais para se registrar em um site/aplicativo de namoro, preencher um perfil, enviar fotos e assim por diante. Se você realmente não consegue lidar com sua preguiça, podemos mais uma vez recomendar que experimente um bate-papo ao vivo para conhecer novas pessoas. Este formato é simples e não requer nenhum passo extra, apenas alguns cliques e você já está conversando com uma pessoa aleatória. Claro, conversas câmera a câmera também levam seu tempo, mas para muitos é mais conveniente e promissor do que sites de namoros online clássicos. Então experimente. Talvez seja exatamente disso que você precisa.

Resumindo

É incrível que, com o grande número de formatos de namoro e comunicação que existem, cada vez mais pessoas hoje sofrem de solidão e não conseguem encontrar um parceiro que realmente amem. Mas é a realidade atual, muitas vezes nos concentramos em pequenas coisas e eventos na vida em vez de construir nossa verdadeira felicidade.

Esperamos sinceramente que nossos conselhos o ajudem a mudar um pouco o foco, definir suas prioridades e entrar na direção certa. Porque nenhuma carreira e nenhum senso de autossuficiência substituirão a sensação de amar e ser amado.

Finalmente, queremos desejar os melhores encontros e relacionamentos, online e na vida real. E, lembre-se, às vezes é preciso apenas um pequeno passo para encontrar sua verdadeira felicidade. Tome uma atitude!