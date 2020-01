Alerta! Santa Catarina registra 2 casos suspeitos de coronavírus

Jornal diário Catarinense destacou na tarde desta quarta-feira (29) a informação foi confirmada pelo próprio ministério da saúde de quem em Santa Catarina dois casos suspeitos do vírus coronavírus.

De acordo com que a rede pública considera como caso suspeito do coronavírus são os pacientes que apresentam sintomas como febre e problemas respiratórios e que nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas tiveram histórico de viagem alguma área de transmissão local do vírus o contato próximo com algum paciente que tenha sido confirmada a doença. Apontou o Diário Catarinense.

O jornal ainda informou que alguns casos já foram desconsiderados, mas que dois permanecem sob suspeita.

Não foi, ainda, revelado quais cidades de Santa Catarina obtiveram o caso de suspeita do coronavírus, mas o Brasil já possui nove casos suspeitos.

ATUALIZAÇÃO: