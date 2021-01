Celesc alerta para tentativas de golpes registradas em SC

A Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) alerta para duas tentativas de golpes que são praticados em Santa Catarina. De acordo com a informação, divulgada nesta terça-feira (12), os criminosos usam o nome da empresa para cometer os crimes. A Celesc tem recebido relatos sobre as tentativas de golpe.

A empresa informou que recebeu os relatos de alguns clientes de grandes indústrias, empresas, comércios, serviços e pessoas físicas sobre as tentativas de golpes. Conforme a Celesc, em um dos casos foi enviada uma falsa fatura de energia elétrica por e-mail, com layout muito parecido ao da fatura emitida pela empresa, além de data de vencimento e do valor estarem muito próximos aos verdadeiros. Já em outro caso, o cliente recebeu um telefonema de golpistas que se identificaram como funcionários da Secretaria de Justiça, que alegaram a existência de débitos com a Celesc.

A fim de prevenir e de evitar possíveis transtornos originados por golpes, a Celesc reforça o alerta e pede aos consumidores que estejam atentos a alguns detalhes na mensagem e na fatura que chega por e-mail, como:

O e-mail que enviou a fatura de energia deve ser o oficial da Celesc (com o domínio @celesc.com.br );

); O banco arrecadador deve ser o Banco do Brasil;

O beneficiário do pagamento deve ser Celesc Distribuição S.A.;

A data de vencimento da fatura é escolhida pelo cliente e só é alterada quando o cliente assim solicita. Ou seja, a Celesc não prorroga nem altera a data de vencimento das faturas, sem que o pedido tenha sido feito pelo consumidor;

A Celesc não solicita depósito em conta, não liga para solicitar dados do consumidor e os serviços são agendados pelo próprio cliente.

A Celesc orienta que a população nunca clique em links suspeitos e, na dúvida, entre em contato com a empresa por meio dos canais oficiais de atendimento.

Com informações Clicrdc