Daniel Vinicius Netto é o novo presidente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina

O governador Carlos Moisés empossou na tarde desta quarta-feira, 3, o novo presidente do Instituto do Meio Ambiente (IMA) de Santa Catarina. Daniel Vinicius Netto já trabalhou por 15 anos no órgão e ocupava uma diretoria da Fundação Municipal do Meio Ambiente (Floram) de Florianópolis. Ele substitui Valdez Rodriguez Venâncio, que ficou por dois anos à frente do IMA.

O chefe do Executivo estadual destacou a qualificação profissional de Daniel, que é graduado em gestão ambiental e possui especializações em gestão de recursos hídricos, auditoria ambiental, avaliação de impacto ambiental e licenciamentos. Carlos Moisés também agradeceu a Venâncio pelo trabalho desenvolvido no Instituto.

“O IMA tem a função de proteger nossas nascentes, matas e também o cidadão catarinense. O Instituto cuida das nossas riquezas naturais, mas também promove o desenvolvimento sustentável. Esse é o grande desafio: conciliar essas duas questões. Queremos estimular um desenvolvimento que encontre, no interesse público, o desenvolvimento do cidadão. Desejo muito sucesso para o Daniel à frente desta missão e ele terá todo nosso apoio para alcançar os seus objetivos”, afirma o governador.

O novo presidente conta que já conhece profundamente a estrutura do órgão, por conta de seus 15 anos de atuação quando o IMA ainda tinha o nome de Fatma. Ele lembra que diversos projetos que ajudou a desenvolver já foram implantados. Segundo Daniel, é importante dar continuidade ao que foi feito nos anos anteriores.

“O sistema nacional de meio ambiente tem três atribuições principais: licenciamento, fiscalização e proteção dos ecossistemas. É nessa linha que nós vamos continuar o trabalho que vinha sendo muito bem feito pelos meus antecessores, em especial o professor Venâncio, que deixa um grande legado. Vamos dar continuidade também à execução das políticas de meio ambiente”, aponta.

Daniel Vinicius Netto também conta que também pretende fortalecer as 16 coordenadorias regionais do IMA: “Elas serão o nosso carro de frente. É de lá que sai a maior parte dos serviços prestados para o cidadão. Vamos trabalhar incentivando e aprimorando o dinamismo das nossas coordenadorias”.

Por Leonardo Gorges

Assessoria de Imprensa Secretaria Executiva de Comunicação – SECom