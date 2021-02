Uniedu divulga cronograma para cadastro de estudantes e concessão de bolsas universitárias em 2021

A Secretaria de Estado da Educação (SED) publicou nesta quinta-feira, 4, o cronograma do Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina (Uniedu) para o primeiro semestre de 2021.

A partir da próxima quinta, 11, o sistema do Uniedu estará disponível para acesso dos estudantes para cadastros, recadastros e envio de comprovantes. O módulo será fechado em 9 de março e, no dia seguinte, iniciará o primeiro período de concessões de bolsas com as instituições de ensino superior.

O acesso ao sistema para novos cadastros será aberto novamente no período entre 24 de março e 5 de abril, enquanto a segunda rodada de concessões de bolsas de graduação começa em 6 de abril. Saiba mais detalhes no cronograma abaixo:



Módulo de acesso para os alunos

De 11/02 a 09/03 – Aberto para novos cadastros, recadastros e comprovantes.

De 10/03 a 23/03 – Aberto somente para consultas e assinaturas.

De 24/03 a 05/04 – Aberto para novos cadastros, recadastros e comprovantes.

De 06/04 a 14/04 – Aberto somente para consultas e assinaturas.

Módulo de acesso para as instituições de ensino superior:

De 11/02 a 09/03 – Aberto para consultas.

De 18/02 a 09/03 – Aberto para renovações (análise e confirmação das possíveis renovações de bolsa).

De 10/03 a 23/03 – Aberto para a primeira rodada de concessões de bolsas: consultas, renovações, concessões e ajustes.

De 24/03 a 05/04 – Aberto para consultas e renovações (análise e confirmação das possíveis renovações de bolsa).

De 06/04 a 14/04 – Aberto para a segunda rodada de concessões de bolsas: consultas, renovações, concessões e ajustes.

Por Gabriel Duwe de Lima

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Educação – SED