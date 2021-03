Ceasa/SC doa 1,1 mil tonelada de alimentos para Mesa Brasil Sesc em 2020

Os produtores rurais e boxistas que comercializam seus produtos nas Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina (Ceasa/SC) doaram 1.107.707,85 quilos de alimentos para o programa Mesa Brasil Sesc, do Serviço Social do Comércio (Sesc/SC), no ano de 2020. Desse volume de alimentos doados pelos usuários da Ceasa/SC, foram aproveitados 1.035.618,22 quilos (93% do total) pelo programa social.

As frutas, verduras e legumes cedidos ao programa auxiliaram na complementação das refeições de 142 instituições sociais sem fins lucrativos, que atendem cerca de 25 mil pessoas de baixa renda ou em situações de vulnerabilidade social.

A Ceasa/SC abriga uma unidade do Mesa Brasil Sesc em Santa Catarina desde 2017. Graças a essa parceria, o Governo do Estado, por meio da Ceasa/SC, faz a intermediação da doação dos alimentos, oferecendo soluções de infraestrutura, logística e conscientização para estimular que os usuários da central evitem o desperdício de alimentos e façam a doação para quem precisa.

O Sesc coordena uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício, que contribui para promoção da cidadania e melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de pobreza. Os alimentos arrecadados em perfeitas condições de consumo são encaminhados para instituições sociais e famílias carentes.

Mesmo com os desafios e as limitações impostas pela pandemia, o programa manteve suas atividades e se mostrou essencial para a segurança alimentar e apoio social das pessoas cadastradas.

Para saber mais sobre o programa, entre em contato com o Programa Mesa Brasil Sesc no número: 0800-643 4363.

Confira o volume de doações de alimentos por mês:

Mês

Quilos arrecadados

Quilos aproveitados

Janeiro

195.389,00

167.746,00

Fevereiro

162.523,20

145.845,20

Março

63.715,00

51.662

Abril

51.994,00

51.994,00

Maio

68.535,00

64.981,37

Junho

103.855,00

92.008,00

Julho

62.011,80

62.011,80

Agosto

46.500,00

46.500,00

Setembro

56.117,00

56.117,00

Outubro

60.973,15

60.973,15

Novembro

122.571,70

122.256,70

Dezembro

113.523,00

113.523,00

TOTAL

1.107.707,85

1.035.618,22

Principais doadores entre usuários permanentes e não permanentes:

Box

Nome da empresa

Quilos

498-501

Primalta

206.541,00

431-435

Cantu

154.565,80

536-538

Alexandre Meyer

118.395,00

126-127

União

102.916,00

Pedras

Produtores Rurais

90.704,80

310-311

Hoffmann

88.728,00

Por

Alícia Alão

Assessoria de Comunicação da Ceasa