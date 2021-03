Transparência: Secretaria de Estado da Administração apresenta relatório de gestão 2020

Um relatório completo com mais de 100 páginas foi elaborado pela equipe da Coordenadoria de Gestão Estratégica, para evidenciar as ações de todas as diretorias e gerências da Secretaria de Estado da Administração. Entre os resultados apresentados estão as economias em gastos públicos obtidas com revisões contratuais e repactuação de serviços, com mudanças na forma de aquisição de combustíveis, além da aposta na inovação para facilitar o trabalho dos servidores, remodelando processos e agilizando entregas

“Começamos a trabalhar no relatório para organizar as informações de todas as áreas da secretaria já em janeiro deste ano. Em fevereiro, apresentamos a versão completa do relatório para os diretores, secretários Jorge Tasca e Antônio Dacol, agora vamos publicar a versão compilada para todos os servidores e interessados,” explicou Wladimir Dalfovo, que liderou os trabalhos de captação de conteúdos para compor o relatório por meio da Coordenadoria de Gestão Estratégica.

Para facilitar a leitura, a pasta apresenta uma versão compilada, pontuando apenas as ações já efetivadas pela secretaria.

Outro ponto a ser destacado como resultado da gestão de 2020, que veio ao encontro dos desafios trazidos pela pandemia de Covid-19, foi o aumento significativo de serviços ofertados à população em formato 100% digital, economizando deslocamentos e tornando mais ágil a obtenção desses serviços.

No encerramento do relatório, o secretário de Estado da Administração, Jorge Eduardo Tasca, traz uma mensagem aos servidores pontuando a importância do relatório como uma forma de promoção da transparência pública.

A versão compilada do relatório está publicada no site da Secretaria de Estado da Administração e pode ser acessada aqui.

Por Krislei Oechsler

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado da Administração – SEA