Daniela Reinehr determina força máxima para buscar e reaver os R$ 33 milhões aos cofres públicos do Estado

Por determinação da governadora Daniela Reinehr, o Governo do Estado estará empenhado em buscar e devolver para os cofres públicos os R$ 33 milhões pagos em um processo de compra de respiradores para Santa Catarina. Daniela pediu força máxima no caso e acionou a Procuradoria-Geral do Estado para avançar nas buscas pelos valores. Três procuradores foram nomeados para atuar exclusivamente nesta missão e intensificar o trabalho de resgate da quantia paga nos equipamentos.

A governadora falou sobre o assunto e outras ações em uma entrevista a jornalistas do Grupo ND de comunicação, em Florianópolis, na manhã desta terça-feira, 13. Daniela Reinehr anunciou ainda que fará uma representação ao Ministério Público Federal (MPF) para que busque os valores depositados no exterior. “Queremos a repatriação desses valores e que eles sejam devolvidos aos cofres públicos. O Governo tem que agir, tem que ser o primeiro interessado a recuperar essa quantia que é de Santa Catarina, é dinheiro público, de cada um dos catarinenses e que será muito bem utilizado quando reavermos”, frisa a governadora.

Durante a entrevista, a governadora afirmou que a central de compras do Estado está sendo observada e bem controlada, sob a experiência e atuação de uma equipe jurídica forte. Daniela Reinehr ainda completou que a equipe que está trazendo para o Governo vai trabalhar com responsabilidade e para o bem de Santa Catarina.

Por Francieli Dalpiaz

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado de Comunicação – Secom