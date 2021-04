Indústria de Santa Catarina puxa dois novos recordes de consumo de gás natural

No mês de março, o consumo de gás natural registrou recorde de média diária de vendas, com 2.150.686 m³/dia, e recorde de volume mensal comercializado, que foi de 66.671.254 m³. O resultado de vendas diárias é 0,16% superior ao mês anterior, fevereiro, quando já havia sido registrado o último recorde. Além disso, o volume médio do mês aumentou 8,58% em relação ao comercializado no mesmo período em 2020.

Entre os setores que utilizam gás natural, o destaque no consumo foi da indústria. O setor consumiu 26,81% a mais quando comparado a março de 2020, 12,05% acima de março de 2019 e 0,8%, de fevereiro de 2021. As indústrias são responsáveis atualmente por mais de 80% de todo o insumo comercializado em Santa Catarina.

Com essa sequência de recordes, a SCGÁS se aproxima de 12 bilhões de m³ distribuídos desde o início de sua operação, no ano 2000. Até 2025, a Companhia projeta comercializar cerca de 25% a mais do que nos últimos períodos, uma média de 2.513.547 m³ por dia de gás natural.

Entre os usuários de Gás Natural Veicular (GNV) o resultado do mês de março também foi positivo. As vendas registradas ficaram 20,62% acima do mesmo mês no ano passado. As unidades residenciais, que somam quase 16 mil clientes, consumiram 10,67% a mais do insumo quando comparado a março de 2020. O valor é ainda mais expressivo em relação a março de 2019, com aumento de 27,87% no consumo.

Por Leonardo Mosimann Estrella

Gerência de Marketing e Comunicação Companhia de Gás de Santa Catarina – SCGás