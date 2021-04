Em audiência com a governadora, ministro da Infraestrutura garante celeridade para obras em SC em 2021

As obras nas rodovias federais de Santa Catarina irão ganhar fôlego ao longo de 2021. A garantia foi dada pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, durante uma audiência com a governadora Daniela Reinehr na manhã desta quinta-feira, 15, em Brasília. O ministro afiançou que a conclusão do trecho catarinense da BR-285, na Serra da Rocinha, ocorrerá no segundo semestre deste ano. Ele também assegurou entregas nas obras de duplicação das BRs 470 e 280, além do aumento de ritmo na recuperação das BRs 163, 282 e 158, no Oeste.

“Foi uma reunião que nos deixou bastante satisfeitos. O ministro se comprometeu com os pleitos de Santa Catarina e acreditamos que as nossas rodovias terão melhorias significativas neste ano. Essa parceria com o Governo Federal é fundamental para o nosso Estado”, disse Daniela Reinehr, após a reunião.

Segundo o ministro, Santa Catarina precisa de um avanço na área da infraestrutura para manter a competitividade. Ele ressaltou também a importância da sinergia entre as esferas federal e estadual para que ocorram avanços.

“As obras de Santa Catarina vão andar com velocidade neste ano. O cardápio de obras vai tomar muito corpo, sempre em parceria com o Governo do Estado”, garantiu o ministro.

Tarcísio Gomes de Freitas também falou que a Empresa de Planejamento e Logística (EPL) iniciará estudos para a realização de concessões conjuntas de rodovias federais e estaduais, a exemplo do que deve ocorrer no Paraná.

O ministro afirmou ainda que está havendo avanços para a privatização dos portos catarinenses. Ele lembrou que o leilão do Porto de Itajaí deve ocorrer já no início de 2022, iniciativa que pode ser seguida nas estruturas de São Francisco do Sul e Imbituba.

Por fim, destacou que há o planejamento para a recuperação de todos os trechos ferroviários que cortam a Região Sul, incluindo Santa Catarina.

O secretário de Articulação Nacional, Jorge Davi, acompanha a agenda da governadora em Brasília, que também incluirá uma audiência com o ministro da Saúde no fim da tarde.

Por Leonardo Gorges

Assessoria de Imprensa Secretaria Executiva de Comunicação – SECom