Assembleia Legislativa autoriza Governo do Estado a investir recursos em rodovias federais

O Governo do Estado poderá investir recursos estaduais na melhoria de estradas federais em Santa Catarina. Na sessão desta terça-feira, 1º de junho, os deputados da Assembleia Legislativa (Alesc) rejeitaram o veto do então governo interino aos projetos de leis do próprio Executivo que tratam do tema.

As propostas autorizam a aplicação de até R$ 350 milhões de dinheiro do Estado para acelerar as obras nas BRs 470, 280 e 163. O veto foi derrubado em dois turnos por ampla maioria. Ao saber do resultado da votação em plenário, o governador Carlos Moisés agradeceu aos parlamentares. “A decisão demonstra sensibilidade e comprometimento com o Estado. Sempre digo que as rodovias são federais, mas quem transita por elas são os catarinenses”, salientou o governador.

Carlos Moisés foi à Alesc em maio, solicitando apoio dos deputados para a derrubada do veto. A iniciativa prevê investimentos na duplicação da BR-470, entre Navegantes e Indaial, no Vale do ltajaí; na reabilitação da BR-163, entre São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira; e na duplicação da BR-280, no trecho entre o trevo do Bairro ltinga, em Joinville, até São Francisco do Sul.

O relator das mensagens de veto, deputado Milton Hobus, reforçou a importância de melhorar estradas que impedem o desenvolvimento do Estado. “Eu dou parabéns ao governador Carlos Moisés porque, hoje, temos esperança”, afirmou. “Eu passo pela BR-470 toda a semana. É uma rodovia que mata gente e que tira empregos”, concluiu.

Mais economia e segurança

O líder do Governo na Alesc, deputado José Milton Scheffer, reforçou que a rejeição do veto é um gesto em apoio à economia e à segurança dos catarinenses, atendendo a uma vontade já manifestada pela população, pelo Governo e pelo Parlamento em melhorar rodovias que há mais de 20 anos aguardam por investimentos.

A autorização legislativa permitirá a celebração de convênio com o DNIT, cuja minuta já está em análise na Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. O Governo de Santa Catarina ainda vai atuar também na fiscalização das obras e na aplicação dos recursos.

Scheffer também relembrou que o governo está fazendo a sua parte, sem descuidar das rodovias estaduais. “Só neste ano, o Estado deve investir R$ 550 milhões em infraestrutura. Ontem mesmo foi entregue ordem de serviço de R$ 40 milhões para a Serra do Corvo Branco, temos ainda obras na SC-114, em Itaiópolis, na SC-350, em Abelardo Luz, na SC- 445 no Sul, na SC-442, em Cocal do Sul, na SC-108, no Norte, e na SC-390, na Serra, e muitas outras”, afirmou.

Por Mauren Rigo

Assessoria de Comunicação Casa Civil