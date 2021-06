SDE e IMA realizam programação voltada à semana do Meio Ambiente  

A tradicional Semana do Meio Ambiente em Santa Catarina terá comemoração especial em Santa Catarina. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), por meio da Secretaria Executiva do Meio Ambiente (Sema), realiza dos dias 4 a 12 de junho, juntamente com o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), ações de conscientização voltadas para a preservação de recursos naturais e ambientais. A programação contará com lançamentos de novos programas, palestras, live, entre outras atividades.

O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1972.

Confira abaixo a programação completa

Por Mariane Lidorio

Assessoria de Comunicação Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE