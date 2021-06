Equipes do Governo estão mobilizadas para atender famílias afetadas pela chuva no estado

Equipes do Governo do Estado estão mobilizadas para auxiliar as famílias que foram atingidas pela chuva em Santa Catarina. O volume registrado nas últimas horas provocou alagamentos, deslizamentos e estragos em diversos municípios. Rodovias estaduais também sofreram danos. O governador Carlos Moisés acompanha a situação e determinou uma força-tarefa para prestar o atendimento necessário às famílias que foram atingidas.

“Estamos em alerta e prontos para levar resposta rápida às famílias que estão precisando. As equipes já foram acionadas e a nossa força-tarefa vai prestar assistência para todos. É fundamental que, diante de qualquer situação de risco, a população procure orientação e ajuda pelo 193, do Corpo de Bombeiros, ou 199, da Defesa Civil”, reforça o governador Carlos Moisés.

Corpo de Bombeiros Militar atua em diversas regiões

Entre a noite de terça-feira, 08 e a manhã desta quarta, 09, equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMS) foram acionadas para atender chamados em diversos municípios. A cidade de Canelinha, no Litoral Norte, foi uma das mais atingidas. Em uma operação conjunta, 146 pessoas foram removidas de suas casas para um local seguro, sem intercorrências mais graves. Atuaram na ocorrência, Defesa Civil, Prefeitura Municipal e quatro equipes do CBMSC das cidades de São João Batista, Tijucas e Balneário Camboriú.

A maior parte dos chamados ao Corpo de Bombeiros Militar envolveu alagamentos em residências, com a remoção das pessoas das casas, ou ainda o corte de árvores, para desobstrução de vias e em locais perigosos. Os Batalhões de Tubarão, Balneário Camboriú e Itajaí foram os que registraram o maior número de ocorrências.



“As nossas equipes atuaram durante a madrugada e seguem nesta manhã com os atendimentos. Além disso, estamos em contato direto com a Defesa Civil, para análise da situação e monitoramento dos próximos dias. Normalmente as principais ocorrências acontecem depois das chuvas, pelo acúmulo de água no solo, que pode trazer deslizamentos, por isso a nossa atenção não é apenas no momento em que a chuva ocorre, mas nos dias posteriores”, explica o coronel BM César de Assumpção Nunes, comandante da 1ª Região de Bombeiros Militar, responsável pelo litoral. Ele reitera que as equipes seguem atentas e prontas para atuar, caso seja necessário.

Atendimentos

Em Itajaí e região, área atendida pelo 7º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), até a manhã desta quarta-feira, 09, foram 18 ocorrências e os atendimentos continuam. A equipe da Força-Tarefa 07, utilizada em eventos extremos, foi acionada para reforçar as equipes. Foi montado um posto de comando de operações, na sede da Defesa Civil, na cidade de Itajaí e as ações são integradas com órgãos municipais.

Já no 8º BBM, que atende Tubarão e região foram sete ocorrências envolvendo alagamento de residências e as pessoas foram levadas a local seguro, sem necessidade de condução ao hospital. Em Orleans foi realizado o corte de árvore sobre a Rodovia SC-108.

Em Brusque, as equipes do 3º BBM, sediado em Blumenau, retiraram famílias que estavam ilhadas, utilizando botes para acesso. Foram registradas ocorrências de deslizamentos e algumas pontes pequenas cederam no bairro Ribeirão Tavares.

Cuidados

O CBMSC orienta que a população se mantenha segura em casos de alagamentos. Veja dicas:

– ao perceber que existe a possibilidade de alagamento na sua residência, desligue o quadro de luz, tire os eletrodomésticos da tomada e separe remédios, roupas e itens essenciais, além de água e alimentos. Se possível procure um local seguro para se abrigar;

– em residências com pessoas acamadas, gestantes, crianças e idosos, é imprescindível que aos primeiros sinais de alagamento ou movimentação de solo, estas pessoas sejam levadas com prioridade para um local seguro. Se for necessário suporte, o CBMSC deve ser acionado pelo telefone 193.

– não caminhe em áreas alagadas, pelo risco de choques elétricos, quedas ou arrastamento pela força da água, além da possibilidade de contrair doenças pela água contaminada;

– não transite de carro pelas áreas com acúmulo de água;

– se houver sinal de movimentação de solo, como rachaduras ou quedas de muros, árvores caídas ou ameaçando cair ou descida de terra com água, saia do local de risco e acione o CBMSC, pelo telefone 193 em caso de emergência, ou a Defesa Civil, pelo telefone 199, para avaliação de risco;

– após os alagamentos, só saia de casa em caso de necessidade até que a situação seja normalizada no município. Em situação de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar pelo número 193.

Danos em rodovias estaduais

As fortes chuvas também trouxeram danos à rodovias estaduais. Em Florianópolis, foram registrados alagamentos em trechos da SC-405, no Sul da Ilha e na SC-401, no Norte da Ilha. Os prejuízos ainda estão sendo levantados por equipes técnicas da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, para que seja providenciada uma ação tapa-buracos onde for necessário.

Especialmente no referido trecho da SC-405, o problema, segundo avaliação técnica, não tem uma solução definitiva fácil, já que é provocado pelas edificações irregulares ao longo da via e demanda uma obra de drenagem com elevação da pista, cuja viabilidade é avaliada pela SIE.

No Morro da Lagoa foram registradas intercorrências de problemas de drenagens e calhas. Na SC-122, em Curitibanos, no Meio-Oeste, equipes trabalham mesmo com chuva para amenizar estragos no asfalto potencializados com as chuvas.

Defesa Civil auxilia trabalho nos municípios

Até o momento, pelo menos 16 municípios comunicaram ocorrências junto à Defesa Civil de Santa Catarina (DCSC), devido às chuvas. Gravatal, Tubarão, Imaruí, Jaguaruna, Morro da Fumaça, Içara, Criciúma, Nova Veneza, Brusque, Timbó, Penha, Itajaí, Balneário Camboriú, Camboriú, Luiz Alves, registraram alagamentos, deslizamentos, queda de muro e árvore, além de danos em pontilhões.

Em Canelinha, foi aberto abrigo municipal para as 146 pessoas desabrigadas/desalojadas por causa da chuva. A estrutura com capacidade para 200 pessoas está funcionando na Escola Profª Maria De Lourdes Nicolau

Zimmermann. Em Brusque, a Defesa Civil fez a distribuição de lonas.

O órgão estadual permanece mobilizado para atender emergências relacionadas ao acúmulo significativo de chuvas. Estão classificados em nível de observação (risco moderado de deslizamentos de terra), os municípios de Criciúma, Garapoba, Armazém, Araranguá, Sombrio, Morro da Fumaça e São Martinho; em atenção para deslizamentos (risco alto), a cidade de Florianópolis; em alerta (risco muito alto), Laguna e em alerta máximo (risco máximo) para deslizamentos de terra, o município de Tubarão.

Orientações da Defesa Civil

A DCSC reforça que ao observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas, inclinação de tronco de árvores, de postes e o surgimento de minas d’água, avise imediatamente a Defesa Civil do seu município. Estes sinais indicam o risco de deslizamento.

A chuva volumosa também pode provocar inundações, enxurradas e alagamentos. Nestes casos, em situação de risco, a recomendação é buscar abrigo em local seguro. A Defesa Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros podem ser acionados para o suporte necessário em segurança.

Permanece risco para alagamentos e deslizamentos nos próximos dias

Conforme a previsão do tempo da Epagri/Ciram, permanece o risco moderado a alto para ocorrências associadas à chuva volumosa, como os alagamentos e deslizamentos. Nesta quarta-feira, 09, o tempo segue com nebulosidade variável, aberturas de sol e condição de chuva isolada. Na quinta-feira, 10, a previsão ainda indica chuva e risco de temporal isolado. Em áreas do Litoral e na região Florianópolis Serrana, persiste o risco de deslizamentos e novos alagamentos por causa do solo encharcado. Poderão ocorrer temporais isolados, com raios, rajadas de vento e granizo. O tempo começa a melhorar na sexta-feira, 11, com a chegada de uma massa de ar frio, de origem polar.



A Epagri informou ainda que o acumulado de chuva de ontem(08/06) para hoje (09/06) superou os 100 milímetros no Litoral de Santa Catarina. Totais superiores a 50 mm ocorreram entre o Meio-Oeste e Sul de SC, e especialmente nas áreas entre Itajaí e Tubarão, com valores de 150mm (Camboriú) e 170mm (Itajaí e Tubarão). Os elevados volumes de precipitação concentraram-se na madrugada desta quarta-feira, 09. A chuva, segundo a Epagri, está associada ao predomínio de ventos de leste em superfície, que favorecem o transporte de umidade do mar para o Litoral de SC, e à atuação de um vórtice ciclônico em altos níveis da atmosfera.

Por Francieli Dalpiaz

Assessoria de Imprensa Secretaria de Estado de Comunicação – Secom