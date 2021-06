Definidos os percentuais de reajuste de Gás Natural por segmento em SC

As novas tabelas tarifárias do Gás Natural praticadas em Santa Catarina foram atualizadas pela SCGás, conforme Resolução n° 180, da ARESC (Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Santa Catarina), publicada nesta terça-feira, 29. Os efeitos das tarifas nos diferentes segmentos atendidos passam a vigorar no dia 1º de julho.

A tarifa praticada para as residências abastecidas com Gás Natural teve reajuste de 19,29%; aos estabelecimntos comerciais, de 23,39%, na média. No setor industrial, o reajuste médio foi de 36,57%. No caso do GNV, a tarifa única chegará aos postos abastecidos em rede no valor de 2,7830 R$/m³.

Por Leonardo Mosimann Estrella

Gerência de Marketing e Comunicação Companhia de Gás de Santa Catarina – SCGás