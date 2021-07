Casan reajusta faturas de água e esgoto em 2,55% apartir deste mês de julho em SC

Mais uma conta que vai pesar no bolso do consumidor. As tarifas de água e esgoto serão reajustadas em 2,55% apartir deste mês de Junho. Com base no índice Nacional de preços ao consumidor ( IPCA). Acumulado no período de agosto de 2010 e agosto de 2020. Este reajuste foi aprovado para vigorar em 2021 pelas agências reguladoras de Santa Catarina.

Por causa da pandemia o último reajuste ocorreu em julho de 2019.

Com este ajuste de preços, a tarifa fixa de disponibilidade de infraestrutura (TFDI) , assa de R$: 24,49 para R$: 30,24.

Vale salientar que famílias até 2 salários mínimos mensais, têm direito ao desconto de 80% se aderirem a tarifa social .