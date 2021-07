Escritório de Gestão de Processos institui o primeiro núcleo descentralizado do Estado junto à Fesporte

Para apoiar os órgãos do Executivo catarinense na gestão de processos internos, promovendo mais agilidade em entregas, procedimentos e serviços à população, o Escritório de Gestão de Processos (Eproc), ligado à Secretaria de Estado da Administração, desenvolveu um modelo descentralizado. A primeira instituição a aderir ao modelo e ter um núcleo próprio de gestão (Nuproc) foi a Fesporte.

A estratégia permite a disseminação da cultura e metodologia de Gerenciamento de Processos de Negócios (BPM) em todo o Estado. O modelo é baseado na atuação colaborativa, em que o Eproc fornece metodologia, acompanhamento e suporte constantes, enquanto os órgãos desenvolvem a melhoria da gestão de seus processos internos e, por meio de portaria, instituem o núcleo com a indicação de pelo menos dois servidores da pasta.



Com a instituição do Nuproc a Fesporte avança numa etapa importante para revisão e disponibilização de serviços melhores prestados aos cidadãos, além de ganhar mais autonomia para inovações e melhorias internas, comenta Marcelo Eduardo Schubert, coordenador do Eproc. “A estruturação formal de uma equipe de trabalho, pensando e analisando a execução dos processos com um olhar mais apurado permite que se identifiquem oportunidades de melhorias que nem sempre seriam percebidas no cotidiano das atividades”, disse.



Agora, a Fesporte também avança no conhecimento interno da própria organização, identificando pontos críticos e gargalos em suas atividades e buscando minimizar erros na instituição de práticas mais eficazes. “Com o Nuproc, sob a orientação do Escritório de Gestão de Processos fornecendo as diretrizes e apoio metodológico às iniciativas, teremos em breve uma Fesporte mais forte e amadurecida em relação aos seus processos”, afirma o presidente Kelvin Nunes Soares.

A partir de agora, os membros que compõem o Nuproc participarão de uma capacitação em e passarão a atuar no levantamento e priorização de demandas, sempre com acompanhamento e orientação do Eproc nas ações de diagnóstico e melhoria dos processos de negócio.



Todo o trabalho é realizado primando pelos princípios da transparência e da boa gestão. “Em breve poderemos conhecer e ver os processos de trabalhos realizados pelo órgão, de forma transparente e publicados no portal de Dados Abertos do Governo”, disse o coordenador Marcelo.

