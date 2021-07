Vacinação em SC: Redistribuição de doses socorre municípios com estoque zerado

O Governo do Estado irá remanejar 125 mil doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz, que estavam armazenadas na Rede de Frio Estadual, com o propósito de acelerar o ritmo da vacinação em Santa Catarina, enquanto o Ministério da Saúde não efetua a entrega de novas doses da vacina contra a Covid-19.

“Essas vacinas estavam reservadas para aplicação da segunda dose, mas, como o Ministério da Saúde já confirmou que deve enviar ao Estado, nos próximos dias, uma nova remessa com esse mesmo quantitativo, optamos por antecipar a distribuição com as vacinas que estavam armazenadas, tendo em vista que muitos municípios já estão com os estoques zerados para a aplicação da primeira dose”, explicou o superintende de vigilância em saúde, Eduardo Macário.

Desta forma, quando a remessa com 125 mil doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz, já confirmada pelo Ministério da Saúde, chegar ao Estado, ela será reservada à aplicação da segunda dose (D2).

O diretor da Dive, João Augusto Brancher Fuck, ressalta que essa iniciativa vai agilizar a vacinação no Estado, uma vez que, apesar da confirmação do Ministério de que Santa Catarina vai receber novas doses, ainda não há prazo definido para que elas cheguem. “Considerando que ainda não há um prazo, o estado tomou essa decisão, pensando em manter o ritmo de vacinação acelerado em todo o Estado, sendo que não haverá prejuízo para a população, já que essas doses serão repostas”, esclareceu.

A distribuição das 125 mil doses para as 17 centrais regionais terá início já nesta quinta, 15, pela manhã, e vai contemplar todos os 295 municípios catarinenses de forma proporcional. Os municípios devem destinar 30% das doses para a vacinação dos trabalhadores industriais e 70% para a vacinação da população em geral, de 35 a 39 anos, de forma decrescente.

A distribuição começa a partir das 7h30, com o envio, via terrestre, das doses para as centrais da Grande Florianópolis, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Blumenau, Jaraguá do Sul, Joinville, Itajaí, Lages e Rio do Sul. As doses das centrais de São Miguel do Oeste, Chapecó, Mafra e Videira serão distribuídas pelo avião do Corpo de Bombeiros Militar, com previsão de decolagem às 8h30. As vacinas das centrais de Xanxerê e Concórdia serão retiradas em Chapecó e as de Joaçaba, em Videira.

Coronavac

Nesta remessa, também serão encaminhadas às centrais regionais 63.100 doses da vacina Coronavac, para uso como segunda dose (D2), visando a garantir que os esquemas iniciados no dia 25 de junho sejam completados.

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde