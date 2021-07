Governo do Estado inicia entrega de cartões do SC Mais Renda e ativa linha de crédito empresarial

O programa SC Mais Renda, criado pelo Governo do Estado para atender a famílias que tiveram a renda afetada pela pandemia e que não receberam nenhum auxílio federal, já começou a distribuir o primeiro lote de cartões. Na manhã desta segunda-feira, 26, foi realizada a entrega simbólica a três beneficiários no Centro Administrativo, em Florianópolis. Na ocasião, também foi anunciado o início da operação do SC Mais Renda Empresarial, com linhas de crédito com juros subsidiados para micro e pequenos empreendedores.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Claudinei Marques, destacou que o trabalho continua, para trazer mais boas notícias. “O empenho do Estado de mostrar que está ao lado do catarinense, para que nossa Santa Catarina seja cada vez mais forte. Hoje temos três catarinenses que representam os milhares de beneficiados por esse importante projeto. É importante frisar todo o direcionamento e acompanhamento dado pelo governador Carlos Moisés, que deixou claro que nossa meta é trabalhar cada vez mais para o povo”, ressaltou.

Entre os três beneficiários que participaram da primeira entrega, estava Matheus Cezar Gonçalves, morador de São João Batista. No início da pandemia, perdeu o emprego e, desde então, faz trabalhos informais como pintura e jardinagem. Ele ficou sabendo sobre o SC Mais Renda no site do governo, onde fez a inscrição. “A notícia me deixou muito feliz, vou usar o dinheiro para comprar alimentos, porque ajudo minha família. Meu pai tem problema de visão e minha mãe é faxineira”, contou. Além dele, também estiveram as beneficiárias Karine Salvaterra Paiter, de São Pedro de Alcântara, e Clotude Vilmas, de Tijucas.

O secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, destacou a importância das iniciativas para apoiar pessoas e empresas catarinenses. “São programas complementares. O SC Mais Renda oferece auxílio às pessoas que realmente mais precisam, e o SC Mais Renda Empresarial concede empréstimos com juros subsidiados para os pequenos negócios. Assim, o Governo do Estado cumpre seu papel em construir políticas públicas que beneficiam o cidadão, gerando empregos e fomentando o desenvolvimento”, afirmou.

Próximos passos

Os beneficiários do SC Mais Renda já cadastrados para o primeiro lote devem verificar a aprovação do cadastro no site SC Mais Renda. No mesmo endereço, também é possível verificar em qual Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) deve ser retirado o cartão, a partir desta terça-feira, 27. O crédito de R$ 300,00 da primeira parcela também estará liberado nesta terça.

Os trabalhadores que perderam vínculo formal de emprego entre 19 de março de 2020 e 1º de maio de 2021 em empresas dos setores contemplados pelo SC Mais Renda ainda podem se cadastrar até o dia 30 de setembro de 2021 no site SC Mais Renda. Atualmente, há 9.927 catarinenses aprovados para receber o benefício nesse primeiro lote.

O secretário adjunto do Desenvolvimento Social, Daniel Netto Cândido, destacou que a entrega dos cartões é resultado da união de esforços e muito trabalho. “Agradecemos muito pelo trabalho de toda equipe e pelo apoio de cada município, que é essencial para fazer a entrega aos beneficiários. Estamos muito felizes, pois não há outro sentido de estarmos aqui se não for para melhorar a vida dos catarinenses”, afirmou.

SC Mais Renda Empresarial

O SC Mais Renda Empresarial é uma linha de crédito criada pelo Governo de Santa Catarina para atender micro e pequenos empreendedores afetados pela pandemia de Covid-19. Os juros serão totalmente subsidiados para aqueles que permanecerem adimplentes. O crédito é viabilizado pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e pela Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina (Badesc), com apoio de cooperativas de crédito conveniadas.

“É um apoio ao fomento e à continuidade da alavancagem tão necessária para o desenvolvimento da economia catarinense. Com esse programa, levamos mais crédito à base da pirâmide, que são as micro e pequenas empresas”, resumiu o diretor presidente do Badesc, Eduardo Machado. “Nosso papel é ajudar as empresas que mais foram atingidas pela pandemia, com crédito, prazo e subsídio integral”, complementou o superintendente da Agência de Santa Catarina do BRDE, Marcone Souza Melo.

A linha poderá ser solicitada por micro e pequenas empresas com sede em Santa Catarina e faturamento bruto de até R$ 4,8 milhões por ano, que tenham a atividade principal ou secundária nos setores de turismo, bares, restaurantes, eventos, educação e transportes. É possível solicitar crédito de R$ 10 mil a R$ 100 mil, de acordo com análise realizada pela instituição.

Além do pagamento das parcelas em dia para ter direito aos juros subsidiados, os micro e pequenos empreendedores beneficiados devem manter quadro de funcionários compatível com a realização da sua atividade econômica, mantendo, no mínimo, o mesmo quadro de funcionários pelo período da carência concedida.

Os atos também tiveram a participação do deputado estadual Sergio Motta, do diretor de Acompanhamento e Recuperação de Créditos do BRDE, Marcelo Haendchen Dutra, do diretor financeiro do BRDE, Vladimir Arthur Fey, dos prefeitos Charles da Cunha (São Pedro de Alcântara) e Eloi Mariano Rocha (Tijucas), do vice-prefeito Almir Peixer (São João Batista), da secretária adjunta da Fazenda, Michele Roncálio, doa secretários municipais de Assistência Social e dos técnicos do Governo do Estado.

Nas próximas semanas, será lançada a linha de crédito específica para microempreendedores individuais (MEIs).

Por Renan Medeiros

Assessoria de Imprensa Secretaria Executiva de Comunicação – SECom