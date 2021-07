O Ministério da Saúde enviará para Santa Catarina, mais 394.090 mil doses de imunizantes contra a covid-19, entre esta terça e quarta-feira, dias 27 e 28.

Em mensagem nas redes sociais, o Secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, informou que todas as doses recebidas da AstraZeneca serão destinadas exclusivamente para a aplicação da segundo dose (D2), e as demais serão destinadas as duas doses de imunização (D1 e D2).