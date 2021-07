Vacinação em SC: Estado recebe 220 mil doses da vacina contra a Covid-19

Duas novas remessas, totalizando 220.310 doses da vacina contra a Covid-19, chegaram ao estado de Santa Catarina neste sábado, 31. São 120.510 doses da Pfizer e 99.800 da Coronavac. As vacinas serão destinadas à vacinação da população em geral por faixa etária, de forma decrescente, e à vacinação dos grupos prioritários que ainda não foram vacinados.

“Alcançamos a marca de mais de 5 milhões de pessoas vacinadas, sendo que o número de vacinados com as duas doses ultrapassou o número de contaminados pela Covid-19. É este o caminho que queremos seguir e não vamos descansar até todo catarinense estar totalmente imunizado. A vacina salva vidas e permite o retorno gradual das atividades”, destaca o governador Carlos Moisés.

O avião com as 120.510 doses da Pfizer pousou às 8h10 no aeroporto de Florianópolis. Essas doses serão distribuídas integralmente para a aplicação da primeira dose. Já as doses da Coronavac chegaram às 10h10. Do total recebido, 49.700 doses serão encaminhadas para os municípios para aplicação da primeira dose. As demais vão ficar armazenadas na Rede de Frio Estadual para a segunda dose.

“Com mais essa remessa, diversos municípios vão conseguir avançar na vacinação por faixa etária fazendo com que o estado fique cada vez mais perto de concluir a vacinação de toda a população adulta com 18 anos ou mais com, pelo menos, a primeira dose da vacina”, assinala João Augusto Brancher Fuck, diretor da Dive.







:: Mais fotos no álbum

A distribuição para as 17 Unidades Descentralizadas de Vigilância em Saúde começa no domingo, 1º de agosto, pela manhã e continua na segunda-feira, 2. No domingo, serão encaminhadas as doses das centrais da Grande Florianópolis, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Blumenau, Rio do Sul, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville e Mafra. E, na segunda, as doses das centrais de Lages, Joaçaba, Chapecó, São Miguel do Oeste, Xanxerê, Concórdia e Videira.

Com mais essas remessas, Santa Catarina soma 6.249.560 doses recebidas desde o início da Campanha de Vacinação contra a Covid-19.

Também serão encaminhadas nesta distribuição 17.200 doses da vacina Coronavac. Essas doses estavam armazenadas na Rede de Frio para aplicação da segunda dose dentro do intervalo recomendado, de 28 dias.

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde