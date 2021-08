Covid-19: SC confirma mais 25 casos da variante delta

A Secretaria de Saúde de Santa Catarina e a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) confirmaram nesta terça-feira (10) mais 25 casos da variante delta do coronavírus no estado. Com isso, até o momento foram detectados 36 casos da variante em 20 municípios catarinenses.

Desse total, quatro são casos autóctones (de transmissão dentro do estado), sete casos importados, (transmissão fora do estado), e 25 estão sob investigação para saber qual é o local provável de infecção.

As confirmações foram feitas na segunda-feira (9) pelo Laboratório de Referência Nacional Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) do Rio de Janeiro e do Ceará.

A Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) informou que acompanha o trabalho das equipes de vigilância em saúde dos municípios na investigação epidemiológica dos casos quanto ao local provável de infecção, “identificando se os mesmos possuem histórico de viagem para fora do estado nos últimos dias, bem como buscar o monitoramento e rastreamento de contatos próximos”.

Recomendações

A Secretaria de Estado da Saúde recomenda que a população continue seguindo as medidas de prevenção para evitar a disseminação do vírus:

Uso de máscaras, com destaque para as do tipo PFF2 ou N95,

Respeito ao distanciamento social evitando aglomerações,

Manter os ambientes ventilados,

Prática da higiene respiratória, lavando as mãos frequentemente com água e sabão ou utilizando o álcool gel,

Presença nos locais de vacinação assim que sua faixa etária for contemplada.

Sintomas da variante delta — Foto: Arte BBC

Com informações G1