Santa Catarina atinge US$ 1 bilhão com exportações de carne de frango em 2021

A avicultura catarinense recupera o crescimento no mercado internacional e acumula US$ 1 bilhão de faturamento com os embarques de carne de frango em 2021. Santa Catarina é o segundo maior exportador nacional do produto e, ao longo do ano, foram mais de 583,7 mil toneladas vendidas para centenas de países. Os números são divulgados pelo Ministério da Economia e analisados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa).

“Esses números demonstram a pujança do agronegócio de Santa Catarina. A carne de frango é o principal produto da pauta de exportações catarinense e a avicultura um dos grandes motores da nossa economia. O setor produtivo de Santa Catarina segue cumprindo a sua missão de produzir alimentos de qualidade para alimentar o mundo”, destaca o secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural, Altair Silva.

De janeiro a julho deste ano, Santa Catarina ampliou em 9,4% o faturamento com os embarques e respondeu por 24,3% do total nacional. Resultado do aumento nas exportações para mercados como Japão (6,3%), Arábia Saudita (41%), Chile (73,9%), além do resultado surpreendente das vendas para o México que foram 69 vezes maiores do que no mesmo período do ano anterior, fechando em US$ 21,7 milhões.

Aumento nas vendas em julho

No último mês, Santa Catarina exportou 91,2 mil toneladas de carne de frango e o faturamento passou de US$ 172,6 milhões, um crescimento de 41% em relação a julho do ano anterior e de 4,2% na comparação com junho de 2021.

Segundo o analista da Epagri/Cepa, Alexandre Giehl, o resultado de julho representa o maior valor mensal exportado desde julho de 2019. Os principais mercados foram Japão, Holanda, China e Arábia Saudita.

