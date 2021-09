Defensoria SC abre concurso público com salários de R$ 15.820,85

Está aberto o novo concurso público da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina (concurso DPE-SC). O órgão divulgou por meio da Fundação Carlos Chagas, o documento de nº 01/2021 com normas para realização de um novo concurso para admissão de pessoal em 4 vagas imediatas e cadastro de reserva no cargo de Defensor Público Substituto.

O cargo exige bacharelado em Direito e três anos, no mínimo, de atividade jurídica, devidamente comprovada. A remuneração inicial do cargo é de R$ 15.820,85, mais auxílio-alimentação e indenização pela utilização de veículo próprio.

As inscrições no concurso poderão ser feitas via internet, por meio do endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br das 10h do dia 06 de setembro até as 14h do dia 05 de outubro de 2021. A taxa de inscrição está fixada em R$ 280,00.

Os candidatos passarão por várias etapas de avaliação, envolvendo:

Prova escrita objetiva de caráter eliminatória e classificatória composta de 100 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada;

Provas discursivas de caráter eliminatória e classificatória;

Prova oral de caráter eliminatória e classificatória;

Avaliação de títulos de caráter classificatória.

As provas objetivas serão realizadas na cidade de Florianópolis-SC no dia 07 de novembro de 2021. A confirmação da data e as informações sobre horários para a realização das provas serão divulgadas oportunamente por meio de edital de convocação a ser publicado pela FCC.

O concurso público terá validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, por igual período, a critério da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina.