Seleção de artesãos para participar do 14º Salão do Artesanato vai até a próxima terça

Santa Catarina está com inscrições abertas até o dia 14 de setembro para a seleção de artesãos e entidades representativas do artesanato para uma das feiras mais tradicionais do país. O 14º Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras, ocorrerá de 27 a 31 de outubro, em Brasília.

A Coordenação Estadual do Artesanato de Santa Catarina, vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), está com edital aberto aos interessados. Serão selecionados três artesãos e três entidades representativas e grupos informais.



Além da possibilidade dos artesãos enviarem seus produtos para serem comercializados pela Federação das Associações Profissionais de Artesãos de Santa Catarina, que terá um espaço no evento. Também será destinado um espaço no estande para artesanatos de povos e comunidades tradicionais do estado, sendo uma oportunidade para os indígenas de Santa Catarina.

Poderão participar candidatos com 18 anos ou mais e que estejam cadastrados no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro, conforme edital.



“A Coordenação Estadual está confiante na retomada da economia e na abertura dessas oportunidades de comercialização para o setor do artesanato, tão castigado por conta da pandemia. Assim como, tem confiança nos rígidos protocolos sanitários do evento”, salienta Fabiana Lopes Ribeiro, responsável pelo Artesanato e a Economia Solidária na SDE.



Sobre o Salão



O evento pretende reunir os 26 estados da federação e o distrito federal, ressaltando a grande diversidade da produção artesanal do país. Haverá exposição de mais de 40 mil peças artesanais, estimulando o consumo de artesanato e o conhecimento das histórias e culturas locais. Serão realizadas rodadas de negócios com dezenas de lojistas nacionais e também com possíveis internacionais, estimulando o mercado e ampliando as possibilidades de vendas e renda dos artesãos envolvidos.

Por Mônica Foltran

Assessoria de Comunicação Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE