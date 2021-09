Vacinação em SC: Estado distribui novas doses para aplicação em adolescentes e reforço nos idosos 

Santa Catarina recebeu na manhã desta segunda-feira, 13, nova remessa de vacinas contra a Covid-19 para aplicação da primeira dose. São 162.630 imunizantes da Pfizer que serão distribuídos aos municípios catarinenses para dar continuidade à vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos e para o reforço nos idosos com 80 anos ou mais.

“Vamos distribuir doses aos municípios catarinenses para a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos dos grupos prioritários, imunização dos demais pelo critério de faixa etária e ampliar a aplicação da dose de reforço nos idosos, para aqueles com 80 anos ou mais que completaram o esquema vacinal com duas doses ou dose única há mais de seis meses”, explica o diretor da Dive, João Augusto Brancher Fuck.

Os municípios que ainda possuem adultos não vacinados com a primeira dose devem realizar a vacinação deste público a qualquer momento, tendo em vista que eles já foram chamados para a vacinação e devem ser priorizados.

:: Confira aqui a tabela de distribuição de doses e as orientações para as Secretarias Municipais de Saúde

Segunda dose



Nesta distribuição também serão enviadas aos municípios 214.320 doses para aplicação da segunda dose. Deste total, 86.580 são de Pfizer, 55.150 de Coronavac e 72.590 de AstraZeneca.

Os municípios devem utilizar essas doses, exclusivamente, para a segunda aplicação, respeitando o intervalo recomendado para cada fabricante, que é de 12 semanas para a Pfizer; de 10 a 12 semanas para a AstraZeneca; e de 28 dias para a Coronavac.

A distribuição de todas as 376.950 doses para D1 e D2 será nesta terça e quarta-feira, dias 14 e 15 de setembro. As doses das centrais regionais da Grande Florianópolis, Blumenau, Itajaí, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Jaraguá do Sul, Joinville e Mafra, Lages e Rio do Sul serão transportadas via terrestre na terça, a partir das 8h. Já as doses das centrais de São Miguel do Oeste, Chapecó, Xanxerê, Concórdia, Videira e Joaçaba serão transportadas pelo avião do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina na quarta, também a partir das 8h.

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive)

Secretaria de Estado da Saúde