Jucesc recebe pela primeira vez Encontro Nacional de Presidentes das Juntas Comerciais

Santa Catarina será palco nesta quarta, 22, e quinta-feira, 23, pela primeira vez, do Encontro Nacional de Presidentes de Juntas Comerciais, promovido pela Federação Nacional das Juntas Comerciais (Fenaju). O evento, que ocorrerá no auditório da Casa do Empreendedor Eggon João da Silva, sede da Jucesc, de forma híbrida, tem o objetivo de promover um intercâmbio de experiências e troca de informações, assim como envolverá discussões sobre temas como, a melhoria do ambiente de negócios e o avanço do empreendedorismo no Brasil.

“Esse evento é de extrema importância para Santa Catarina, já que além de discutirmos outros meios de simplificação para o registro mercantil do nosso país, é também uma forma de reconhecimento pelo trabalho que estamos fazendo, com as diretrizes do governador Carlos Moisés. Com todo o trabalho de desburocratização que vem sendo desenvolvido, a Jucesc é considerada referência entre as Juntas Comerciais do Brasil e está entre as três que praticam os menores valores de taxas para atos e serviços”, ressalta o presidente do órgão, Gilson Lucas Bugs.

O encontro reunirá os 27 presidentes das Juntas Comerciais, além de secretários-gerais, procuradores e técnicos de Tecnologia da Informação (TI) desses órgãos, em discussões focadas na simplificação do registro empresarial como um todo no Brasil, nos caminhos para evolução da Redesim e no fortalecimento das Juntas Comerciais como instituições.

Sobre a Fenaju

A Fenaju é o espaço dos dirigentes das juntas comerciais para debaterem a modernização e a simplificação do registro empresarial no Brasil. Por meio da troca de experiências entre gestores de diferentes estados, a Federação proporciona uma atuação estratégica dos órgãos de registro para incentivar o empreendedorismo.

Programação 22/09/2021

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC

Avenida Rio Branco, 387 – Centro, Florianópolis

9h00 – 9h10 – Alzenir Porto (Presidente FENAJU)

Abertura e apresentações de Pauta (Alzenir Porto)

9h10 – 09h15 – Cilene Sabino (Vice-Presidente FENAJU)

Boas-Vindas

09h15 – 09h20 – Marcos Rigoni (Vice-Presidente Região Sul)

Boas-Vindas

09h20 – 09h30 – Gilson Bugs (Anfitrião do Evento)

Boas-Vindas e Apresentação das Potencialidades do Estado de Santa Catarina

09h30 – 09h50 – Alzenir Porto

Situação dos Subcomitês CGSIM Estaduais

09h50 – 10h10 – Comissão Procuradores e Secretários Gerais

Exposição dos Trabalhos desenvolvidos pela Comissão

10h10 – 10h50 – Breno Cardoso (Procurador JUCEPA e Assessor Jurídico FENAJU)

Lei 14.195/2021 e seus impactos para as Juntas Comerciais e prazos a serem cumpridos.

10h50 – 11h00 – Plenário de Presidentes

Discussões sobre a apresentação da Lei 14.195/2021

11h00 – 12h00 – Comissão Organizadora do III CONAJ e I CIREM

Informações sobre os andamentos e definições do Evento no Rio Grande do Sul, momento em que debateremos e acataremos sugestões

12h00 – INTERVALO PARA ALMOÇO

14h00 – 15h00 – Amanda Souto (Coordenadora-Geral de Normas DREI)

Implantação da LGPD nas Juntas Comerciais e Orientações Normativas sobre a Lei 14.195/2021.

15h00 – 18h00 – Plenário de Presidentes e Amanda Souto (Coordenadora-Geral de Normas DREI)

Esclarecimentos de todas as dúvidas acerca da temática apresentada pela Coordenadora Geral de Normas do DREI.

Programação 23/09/2021

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC

Avenida Rio Branco, 387 – Centro, Florianópolis

09h00 – 11h00 Visita Técnica as Instalações da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC aos presentes

11h00 – 12h30 Conhecer Fazenda Marinha Paraíso das Ostras

Endereço: Rod. Baldicero Filomeno, 20622 – Ribeirão da Ilha

Órgão envolvido: Epagri

Por

Mariane Lidorio

Assessoria de Comunicação

Junta Comercial de Santa Catarina – Jucesc