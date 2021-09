Movimentação de navios no Porto de São Francisco do Sul cresce 17% em 2021

Nos oito primeiros meses deste ano, o Porto de São Francisco do Sul já recebeu 320 navios cargueiros, o que representa um aumento de 17% em comparação com o mesmo período de 2020, quando atracaram 274 embarcações. Isso representa uma média de 40 navios por mês, neste ano, enquanto que no ano passado chegou a 34.

“Desde o início da nossa gestão, junto com a SCPar, priorizamos a modernização dos portos catarinenses e agora estamos colhendo os frutos”, salientou o governador Carlos Moisés.

Os números se referem exclusivamente ao porto público de São Francisco do Sul, sem os dados dos dois terminais privados que também fazem parte do complexo portuário: Itapoá e Tesc.

“A SCPar Porto de São Francisco está investindo na sinalização náutica e na dragagem de manutenção do acesso aquaviário, o que garante condições para otimizar o processo de carga e descarga dos navios”, explicou o presidente do Porto de São Francisco, Cleverton Vieira.

Movimentação de carga

A movimentação de carga no Porto de São Francisco também teve crescimento de 14% nos oito primeiros meses de 2021. As cargas alcançaram 9,7 milhões de toneladas este ano, enquanto que, no mesmo período de 2020, somaram 8,5 milhões de toneladas.

Os maiores carregamentos correspondem a madeira, celulose e produtos siderúrgicos, além de fertilizantes e grãos.

Dados gerais do Porto de São Francisco

Maior porto em movimentação de carga do Estado de Santa Catarina.

7º maior porto do Brasil

No comparativo da carga geral entre o primeiro semestre de 2020 e 2021, enquanto o aumento na média dos portos brasileiros foi de 19%, no Porto de São Francisco foi de 77%, segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários.

Sete berços de atracação de navios, numa área de 244 mil m2.

Por Billy Culleton

Assessoria de Imprensa Porto de São Francisco do Sul