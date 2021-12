Blumenau cancela show nacional de réveillon e mantém queima de fogos

Decisão foi tomada na quinta-feira, após uma reunião na prefeitura. Entre as modificações das festas de fim de ano, a apresentação da “Cantata de Natal”, foi cancelada.

A Prefeitura de Blumenau, no Vale do Itajaí, cancelou o show nacional com a dupla Fernando e Sorocaba, previsto para o réveillon. A medida atende a portaria estadual que reforçou a proibição de shows e eventos com mais de 500 pessoas sem controle de público. A queima de fogos, no entanto, segue sem alterações até o momento.

A decisão foi tomada na quinta-feira (2), após uma reunião na prefeitura. Entre as modificações das festas de fim de ano, a apresentação da “Cantata de Natal”, que teria a segunda apresentação da quinta-feria (9) foi cancelada.

Para o show de Fernando e Sorocaba, a prefeitura tinha expectativa de reunir cerca de 100 mil pessoas. O secretário de Turismo e Lazer Marcelo Greuel, afirmou que a cidade não tem condições de levar um show com essas proporções para dentro do Parque Vila Germânica, onde o evento aconteceria. Por enquanto, a queima de fogos de artifício segue na programação.

