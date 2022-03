Mulheres das forças de segurança de SC ganham treinamento inédito de nivelamento tático

Numa iniciativa inédita, a Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa (SAP) realiza até a próxima quinta-feira, 10, a primeira edição do Nivelamento Tático exclusivo para servidoras das forças de segurança de Santa Catarina.



O treinamento que começou na segunda-feira, 7, está sendo desenvolvido no Centro de Operações Táticas da Polícia Penal, no Complexo Penitenciário do Estado, em São Pedro de Alcântara. Totalmente ministrado por mulheres da Polícia Penal, o nivelamento reúne servidoras da Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, Polícia Científica, Agentes de Segurança Socioeducativo e da Guarda Municipal de Florianópolis.

Até quarta, 9, serão trabalhados aspectos teóricos e práticos do manuseio de arma curta e longa e, na quinta, 10, escolta de alta e média complexidade. O curso terá duração de 32 horas/aula com certificado de participação emitido pela Acaps.

“Essa formação é emblemática porque traduz muito o significado de uma segurança pública integrada. Cada uma das nossas polícias tem suas especificidades, mas o nosso inimigo é um só, o crime”, disse o secretário da SAP Leandro Lima, em visita ao curso na manhã desta terça-feira.

Leandro Lima aproveitou a oportunidade para destacar que o Dia Internacional da Mulher é um momento de reflexão, de luta e de celebração das conquistas. “Na SAP não fazemos distinção de gênero, o que importa é a competência técnica de cada servidor para cumprir a missão que lhe é dada com a maior eficiência possível”, destacou.

O secretário adjunto da SAP, Edemir Alexandre Camargo Neto, enfatizou que as servidoras têm lugar destacado nas unidades prisionais e socioeducativas. “Cada vez mais vemos as mulheres da SAP assumindo o protagonismo de ações fundamentais em todas as áreas da secretaria, sejam elas operacionais sejam administrativas”, disse.

Instrutoras da Academia de Administração Prisional e Socioeducativa (Acaps), as policiais penais Adriana Sabei e Caroline Liberali Ghem destacaram a grande aceitação do treinamento pelas servidoras. “Tanto que teremos outras turmas, pois nosso objetivo é proporcionar uma formação eficiente para todas as nossas servidoras”, assinalou Caroline que também é diretora do Serviço de Operações e Escoltas do Departamento de Polícia Penal.

Por Jaqueline Lensen

Secretaria da Administração Prisional e Socioeducativo (SAP)