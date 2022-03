Uso de máscaras deixará de ser obrigatório em Santa Catarina neste sábado (12) em ambientes fechados

O uso de máscaras em Santa Catarina não será mais obrigatório em ambientes fechados a partir de sábado (12).

O decreto com a nova norma sobre a medida de proteção à Covid-19 será publicado na edição de sexta-feira (11) do “Diário Oficial do Estado” No documento, o governador Carlos Moisés e o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, vão trocar a exigência pela recomendação do uso de máscara.

Nos últimos dias, tanto Moisés quanto Ribeiro fizeram acenos à essa decisão. Nesta quinta, o blog confirmou com fontes centrais no governo e na Saúde que o martelo está batido.

Hoje já não há exigência do uso de máscara em ambientes abertos no território catarinense. Os detalhes do decreto serão finalizados ao longo dos próximos dois dias, mas o fato já está consumado.

