Confirmado para agosto em Chapecó o Encontro da Imprensa Catarinense

O 13º ENCONTRO DA IMPRENSA CATARINENSE, considerado o maior evento da comunicação barriga-verde, está confirmado para o dia 6 de agosto de 2022, sábado, na sede Social da CDL, em Chapecó.

A comunicação foi feita pela presidente da Associação Catarinense de Imprensa (ACI)/Casa do Jornalista Déborah Almada e pelo coordenador do evento e 1º vice-presidente Marcos A. Bedin.

O Encontro fará parte da programação dos 90 anos de fundação da ACI e consistirá de solenidade com homenagens, palestra e almoço de confraternização reunindo cerca de 500 profissionais de comunicação de todo Estado.

A iniciativa é da agência de comunicação empresarial MB Comunicação e da Associação Catarinense de Imprensa (ACI).

Profissionais de todas as áreas da comunicação participarão do encontro – jornalistas, radialistas, publicitários, relações públicas, mídias, docentes, influenciadores digitais, empresários e proprietários de meios de comunicação – representando o caráter multiprofissional da ACI.

Na ocasião serão homenageados os profissionais com 50 anos de atividade na área de comunicação. Os candidatos a esse reconhecimento devem ser indicados até 30 de maio próximo.

O evento envolve todo o trade comunicacional e tem o apoio das entidades de representação da comunicação catarinense: Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão (ACAERT), Associação dos Jornais do Interior do Estado de SC (ADJORI), Associação dos Jornais do Interior do Estado de SC (ADJORI), Associação de Diários do Interior de SC (ADI), Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas do Estado de Santa Catarina (SINDEJOR), Sindicato das Agências de Propaganda (SINAPRO), Sindicato dos Jornalistas Profissionais de SC (SJSC) e Associação dos Cronistas Esportivos de SC (ACESC).

MB Comunicação Empresarial/Organizacional

Jornalista Responsável – Marcos A. Bedin