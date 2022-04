SC vai ganhar cidade planejada com área de 4,3 milhões de m² focada na sustentabilidade

Santa Catarina será um dos primeiros estados do país a contar com um projeto revolucionário. Por meio de um novo desenho urbano está nascendo a Reserva Royal, uma cidade moderna e que visa resolver problemas de forma sustentável.

Em uma área de 4,3 milhões de metros², divididas entre as cidades de Tijucas na Grande Florianópolis e Porto Belo no Litoral Norte a fazenda que há mais de 100 anos pertence à família Bayer está sendo á planejada para se transformar no Reserva Royal, empreendimento que prioriza a harmonia entre as pessoas e a natureza, em um local repleto de mata nativa e nascentes de cursos d’água.

O local será de uso misto – seguirá preceitos de cidade planejada, mas que também terá suas áreas abertas para utilização por toda a comunidade, um empreendimento disruptivo, com o intuito de preservar a fauna e a flora, bem como gerar desenvolvimento ordenado. Será o primeiro empreendimento intermunicipal do Estado e um dos maiores do Sul do país.

A nova cidade moderna foi precedida por uma pesquisa mercadológica minuciosa e um Master Plan que setoriza e organiza o projeto urbanístico em quatro fases de implantação.

Apenas a primeira fase do empreendimento abrange 480 lotes e tem um investimento inicial estimado na ordem de R$ 50 milhões, com prazo de 18 a 20 meses de execução. A segunda fase disponibiliza outros 520 lotes, e na terceira e quarta fase estão previstas novas áreas comerciais, novas centralidades e verticalização moderna.

O principal diferencial é o aproveitamento da exuberância da natureza disposta em uma floresta de 1 milhão de metros² de mata atlântica nativa preservada no projeto urbanístico. A título de comparação, a área é maior que Bosques de Palermo, em Buenos Aires, e o Parc du Cinquantenaire, em Bruxelas, oferecendo ar puro e proximidade das pessoas com o verde.

“Vamos ocupar espaço dentro de um conceito moderno. Em função desse potencial natural ambiental, contemplamos o conceito de que o projeto urbanístico fosse feito para as pessoas, com preservação do verde, sem pensar unicamente na ocupação do concreto”, destaca o empresário e CEO da Verde & Azul Urbanismo, Luiz Carlos Gallotti Bayer.

A sustentabilidade é contemplada no projeto urbanístico com diversas alternativas de ocupação da área, desde o processo de captação de água das nascentes, passando pelo aproveitamento da água da chuva nos jardins até a seleção de resíduos, ou seja lixo.

Nesta primeira fase, um parque já está projetado para se estabelecer numa área de 53 mil metros², oferecendo playground, trilhas – inclusive de arvorismo (na copa das árvores), e um mirante para observação da floresta, do mar e da cidade de Tijucas. Uma arena de arte cultural e espaços de convivência também estarão neste parque. Outro parque orquidófilo deve ocupar 300 mil metros quadrados de área.

Mais do que preservar a área já existente, o projeto prevê a ampliação da mata ciliar, de 30 metros para 100 metros de largura, ao longo de um trecho de quase um quilômetro do Rio Santa Luzia, que faz limite entre Tijucas e Porto Belo. Essa área de aproximadamente 400 mil metros quadrados será destinada à criação de um parque ecológico intermunicipal. “A gente acredita na valorização do empreendimento com o crescimento da área verde”, enfatiza Bayer.

Um corredor ambiental está projetado para alcançar o vasto maciço de Mata Atlântica localizado por trás das cidades de Porto Belo, Itapema e Camboriú. Com isso, muitas espécies de pássaros e répteis serão resgatados, enriquecendo ainda mais a fauna já existente.

O parque ecológico terá algumas áreas elevadas que serão ocupadas por modalidades esportivas e de lazer (skate, beach tênis, vôlei, área para churrasco etc). Cercadas por água, o acesso a essas áreas elevadas será feito por pequenas pontes.

“Esse é o nosso objetivo principal: que as pessoas tenham local para lazer, para respirar ar puro, para ter uma vida saudável, para praticar esportes. É esse equilíbrio que desejamos”, completa Arthur Quaresma, coordenador de Marketing da Verde & Azul Urbanismo.

O projeto urbanístico na primeira e segunda fase também prevê a implantação de área de centralidade para as pessoas, com foco na ocupação sustentável de cidade moderna, contemplando produtos e serviços que possibilitem uma vida completa e com ambiência no local. A terceira fase prevê a verticalização com especificidades próprias, buscando atender uma demanda da região.

“Os prédios também têm uma diferenciação estrutural, com mais verde, mais varanda, com mais áreas comuns. A grande diferença é que você não tem poluição sonora da rodovia (BR-101), mas você tem proximidade e acessibilidade”, explica o diretor da Verde & Azul Urbanismo, Rudi Bayer. Na quarta fase serão desenvolvidas as áreas de tecnologia e de saúde.

Com informações ND+