Bolsa Estudante: auxílio começa a ser pago aos alunos contemplados nesta sexta-feira, 20

O Governo de Santa Catarina iniciou nesta sexta-feira, 20, o pagamento das primeiras parcelas do Bolsa Estudante aos alunos contemplados pelo programa que informaram os dados bancários da conta para depósito até o último dia 13 de maio. Neste primeiro pagamento, estão sendo depositadas duas parcelas de R$ 568,18, referentes aos meses de fevereiro e março.

Os bolsistas que informaram uma conta corrente do Banco do Brasil receberam ambas as parcelas nesta sexta, desde que tenham cumprido 75% de frequência nas aulas em cada um dos dois meses correspondentes. Já quem apresentou conta corrente de outros bancos e também cumpriu os requisitos de frequência receberá o valor correspondente ao período na próxima segunda-feira, 23.

Um novo pagamento aos estudantes beneficiados está programado para acontecer até o próximo dia 31, quando será depositada a parcela do auxílio referente ao mês de abril. Depois disso, cada parcela será disponibilizada até o último dia útil do mês subsequente – o auxílio referente à maio será pago até o último dia útil de junho, o auxílio referente à junho será pago até o último dia útil de julho, e assim por diante.

Tire as dúvidas

Informei os dados bancários e não recebi o auxílio. Como devo proceder?

Caso não tenha recebido nenhum valor do auxílio após o dia 31 de maio, o estudante contemplado ou familiar deve procurar a secretaria da escola em que está matriculado para verificar sua situação. Em conjunto com a equipe administrativa da unidade, serão averiguadas possíveis inconsistências entre os dados apresentados e os cadastrados no sistema do programa.

Conheça os critérios para manutenção da bolsa

O estudante que não apresentar frequência mínima de 75% na escola durante um mês não receberá a parcela do auxílio correspondente ao período. Este critério é válido inclusive para as parcelas retroativas ao mês de fevereiro, quando teve início o ano letivo de 2022. Se esta frequência mínima não for atingida durante três meses consecutivos, o aluno perderá o direto à bolsa. Em casos de reprovação, o estudante também perde o direito à bolsa a partir do próximo ano.

Fui contemplado e ainda não informei os dados da minha conta. Vou perder o auxílio?

Não existe data limite para apresentação dos dados bancários. Independentemente de quando eles sejam apresentados, o estudante contemplado na lista terá direito a todos os pagamentos retroativos ao mês de fevereiro.

::: Clique aqui para saber como informar seus dados bancários na escola

Qual o valor total do auxílio?

O Bolsa Estudante oferece um auxílio de R$ 6.250,00 anuais, divididos em 11 parcelas de R$ 568,18. Os valores são pagos entre os meses de fevereiro e dezembro.

Quem tem direito à bolsa?

O programa Bolsa Estudante é voltado a alunos da rede estadual do Ensino Médio regular ou Ensino Médio da EJA, cujas famílias estejam inscritas no CadÚnico do governo federal. Para a elaboração da lista com os cerca de 57 mil estudantes que têm direito ao auxílio, foi utilizada a atualização do CadÚnico de janeiro de 2022, que considera as inscrições feitas até dezembro de 2021, base de dados mais recente disponibilizada pelo governo federal.

::: Você pode conferir a lista com todos os estudantes beneficiados neste link

Mais informações sobre o Bolsa Estudante: Ligue para 48 3664 0252

Por Pedro Henrique Jacoby Cureau

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Educação – SED