Aprovados em concurso público da Polícia Civil são nomeados pelo governador

O governador Carlos Moisés assinou as nomeações dos aprovados do concurso público na carreira de agentes de polícia e escrivães de polícia. Os atos foram publicados na edição desta sexta-feira, 27, do Diário Oficial. Este foi o chamamento final da relação de aprovados no concurso público de 2017.

São 301 agentes e 92 escrivães nomeados. As informações oficiais sobre a documentação exigida deverão ser publicadas no site da Acadepol.A posse dos nomeados será no dia 24 de junho na Acadepol, em Florianópolis. As aulas do Curso de Formação Inicial deverão começar em 27 de junho.

O anúncio da nomeação saiu na segunda-feira, 23, pelo governador Carlos Moisés, ao autorizar as nomeações para cargos na Polícia Civil, Polícia Científica, Secretaria de Estado da Fazenda e Cidasc.

Por Diogo Vargas

Assessoria de Comunicação Polícia Civil – PC