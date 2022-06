Investimento de R$ 9,18 milhões garante entrega de mais 2.096 computadores a escolas estaduais de SC

Em um novo lote de aquisição de equipamentos de tecnologia para escolas catarinenses, a Secretaria de Estado da Educação (SED) está entregando mais 2.096 computadores, que chegarão às unidades de ensino a partir da próxima semana. Além de garantir a instalação de 39 novos laboratórios de tecnologia, os equipamentos também serão utilizados para qualificar o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e as atividades dos setores administrativos das escolas.

“Para acompanhar a velocidade de raciocínio dos estudantes de hoje, que estão cada vez mais inseridos na cultura digital, é preciso ter escolas preparadas e com equipamentos de ponta. Esta é só uma parte dos investimentos que fazemos em tecnologia, que incluem ainda lousas digitais e projetores em todas as salas de Ensino Médio, notebooks para os professores, tablets e muito mais. Assim, com ferramentas de última geração, nosso ensino fica mais atrativo e conectado com a realidade”, afirma o secretário de Estado da Educação, Vitor Balthazar.

O investimento do Governo de Santa Catarina para a aquisição dos computadores é de R$ 9,18 milhões. Cerca de 27 mil estudantes de todas as regiões do Estado serão beneficiados com a iniciativa.

Reforço para os laboratórios de tecnologia

Para a criação de laboratórios de tecnologia em 39 escolas, serão entregues mais 989 computadores. A aquisição e instalação dos equipamentos terá investimento de R$ 4,33 milhões e beneficiará 18,4 mil estudantes matriculados nas unidades de ensino.

Esta é a segunda etapa de entregas de computadores para a educação catarinense neste ano. Em maio, mais 6.454 computadores foram entregues às escolas e garantiram a criação de laboratórios de tecnologia em 311 unidades da rede estadual. O investimento foi superior a R$ 28 milhões e beneficiou aproximadamente 108 mil alunos.

Os novos equipamentos estão sendo instalados nos laboratórios de tecnologia, que também contam com tablets, lousas digitais e projetores para possibilitar o desenvolvimento de ações complementares aos conteúdos oferecidos aos estudantes em sala de aula. Desta forma, as escolas catarinenses seguem incentivando cada vez mais a adoção de práticas tecnológicas, qualificam o aprendizado e tornam o ensino oferecido mais atrativo.

>>> Confira aqui o depoimento dos gestores de escolas que receberam os computadores.

Trabalho administrativo qualificado

Para reforçar o trabalho das equipes administrativas das escolas, 169 computadores também serão entregues neste novo lote. O investimento, que vai auxiliar o trabalho de servidores da rede estadual em todo o Estado, é de R$ 740,2 mil.

Por Pedro Henrique Jacoby Cureau

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Educação – SED