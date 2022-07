Bebê de 6 meses morre de Covid-19 em SC, diz prefeitura

Um bebê de 6 meses morreu de Covid-19 em Três Barras, no Norte catarinense, informou a prefeitura. A criança faleceu na sexta-feira (8). Outros 25 bebês com menos de 1 ano morreram em Santa Catarina por causa da doença, conforme dados do governo do estado.

O menino deu entrada no Pronto Atendimento de Três Barras na madrugada de sexta. Um teste rápido confirmou que ele estava com o coronavírus, segundo a Vigilância Epidemiológica municipal. O bebê acabou morrendo enquanto esperava transferência para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal do hospital de Jaraguá do Sul, na mesma região.

O g1 entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde e não havia obtido retorno até a última atualização desta reportagem.

Fonte: G1