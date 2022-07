Carreta tomba sobre carros e deixa uma pessoa morta no oeste de SC

Um grave acidente de trânsito deixou uma pessoa morta na SC-283, em Planalto Alegre, próximo a Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros, o fato aconteceu por volta das 16h, desta segunda-feira (25).

De acordo com informações preliminares do Samu, no local, uma carreta tombou sobre um carro. Três pessoas ficaram presas às ferragens e uma delas morreu.

Além dos bombeiros e Samu, o Serviço AeroPolicial de Fronteira/Serviço de Atendimento e Resgate Aeromédico (SaerFron/Sara) também foi acionado para o local.



Com informações: ClicRDC