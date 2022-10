Lei que incentiva o cicloturismo entra em vigor em SC

Foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina (ALESC) uma lei que incentiva o cicloturismo nos municípios do estado. Além de auxiliar no bem-estar físico do ciclista, a atividade – que consiste em viajar de bicicleta – também agrega na economia das cidades.

O documento prevê, entre outras coisas, o estabelecimento de mecanismos para parcerias entre órgãos estaduais e municipais para a criação de rotas, sinalização e assistência aos ciclistas. A lei ainda incentiva a parceria com a iniciativa privada para a implantação, manutenção e gestão dos circuitos.