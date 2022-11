PM diz que pode fazer uso da força para dispersar manifestantes de rodovias bloqueadas em SC

A Polícia Militar de Santa Catarina pode fazer uso de força para dispersar manifestantes de rodovias bloqueadas no Estado. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (31) durante uma coletiva de imprensa sobre o assunto.

Segundo o comandante geral da Polícia Militar, Marcelo Pontes, se for necessário a PM fará o uso da força. No entanto, o órgão vai “priorizar respeito e conversa para impedir o trancamento da via pública. Todo efetivo da Polícia Militar está atuando na ação”. Segundo Pontes, não há lideranças articuladas nas manifestações. Cada local possui um líder.

“Não foi identificado que o movimento tenha sido articulado, ele acontece por adesão espontânea com políticos e várias parcelas da sociedade”, disse.

Ação judicial

Na coletiva, o governo de Santa Catarina informou que vai entrar com uma ação judicial para garantir a liberação das rodovias no Estado. A PRF (Polícia Rodoviária Federal), também afirmou que entrará com a ação.

“Sobre a PRF, o que podemos falar, é que ingressaram com pedido do uso da força para liberação das rodovias, assim que for autorizado, podem fazer isso”, afirma o presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial, Giovani Adriano.