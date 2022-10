Rodovia BR 101 segue interditada por manifestantes em Tubarão

Manifestantes favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro (PL) seguem com bloqueio na BR 101 em Tubarão, nos dois sentidos. Várias manifestações foram registradas ao longo da noite desse domingo, 30, após o candidato perder a disputado à reeleição, vencida pelo ex-presidente Lula (PT).

Um vídeo gravado nesta manhã, mostra que o ponto de bloqueio é no bairro São Cristóvão, um pouco antes da igreja católica, que fica às margens da BR 101.

Na noite desse domingo, outros pontos de bloqueio foram registrados:

De acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho, a rodovia está bloqueada totalmente que resulta em filas nos dois sentidos.

Rio do Sul

Um outro bloqueio é realizado em trecho da BR-470, em Rio do Sul, no Vale do Itajaí. Os manifestantes afirmam que só vão liberar a pista “após uma intervenção do Exército”. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atua no local.

Joinville

Em Joinville, no Norte de Santa Catarina, dois trechos da BR-101 estão bloqueados, no km 22 e no 24, ambos no sentido Norte. Os protestantes fecharam a rodovia com cones e pneus queimados. Às 21h30, já havia quatro quilômetros de congestionamento.

O Corpo de Bombeiros Voluntários foi acionado para combater as chamas às 21h44.