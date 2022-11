Estado fará resgate de ônibus do transporte intermunicipal de passageiros presos em bloqueios

Uma escolta apoiada pelas forças de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina resgatará os mais de 70 ônibus do transporte público intermunicipal de passageiros que estão presos há mais de 30 horas em decorrência dos bloqueios em estradas no Estado. De acordo com levantamento da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), mais de 1 mil passageiros que faziam uso do serviço ainda estão presos e não chegaram aos seus destinos.

“Estamos atuando para garantir a prestação deste serviço público que é um direito fundamental dos cidadão”, destaca o titular da pasta, tenente-coronel Thiago Vieira.

O Governo do Estado de Santa Catarina instituiu, na manhã desta terça-feira, um Grupo de Ações Coordenadas para diminuir os danos causados pelos bloqueios em estradas. A SIE instituiu um Centro de Gestão de Rodovias e de Transporte Rodoviário para acompanhar os bloqueios e suas consequências para a Infraestrutura e Mobilidade. O “mapa vivo”, com informações em tempo real, também tem abastecido e balizado ações do GRAC. Atualmente há 125 pontos de manifestação, 64 em rodovias estaduais, e 26 com interdição total em Santa Catarina (dados atualizados às 15h).

Ações coordenadas – Os reflexos dos bloqueios já são sentidos na saúde, com atrasos no transporte de vacinas e medicamentos, de pacientes em tratamento de doenças como hemofilia e câncer; obras em rodovias, com adiamento de serviços de manutenção; turismo, indústria e agricultura. Cumprindo determinação judicial, as forças de segurança estão autorizadas a aplicar multas de R$ 10 mil por hora a pessoas (CPFs) e de R$ 100 mil por hora a empresas (CNPJs) envolvidas nos bloqueios.