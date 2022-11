Não há bloqueios em rodovias estaduais’, afirma comandante da PMSC; veja pontos em BRs

O comandante geral da PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina), coronel Marcelo Pontes, divulgou um vídeo informando que não há mais bloqueios em rodovias estaduais no Estado. A gravação foi realizada, às 19h, desta quarta-feira (2).

As manifestações em razão da eleição para presidente da República começaram na madrugada de segunda-feira (31), poucas horas após a divulgação do resultado oficial pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Apoiadores do atual presidente, Jair Bolsonaro, bloquearam rodovias federais e estaduais por todo o Brasil.

“PM informa que não nenhum bloqueio em rodovias estaduais, seja parcial ou total. Esse trabalho começou na manhã de ontem (terça – 1º), onde os nossos policiais militares rodoviários conseguiram liberar 60 bloqueios somente com a negociação. A PM também atuou ao lado da PRF (Polícia Rodoviária Federal) para a liberação de bloqueios em Itapema, Itajaí e Içara. Foram operações complexas, mas que resultaram a liberação nestes pontos. A PM

No ápice das manifestações em Santa Catarina, a PMRv registrou pontos de bloqueio em todas as regiões do Estado. De acordo com o comandante geral da PM, não foi necessário o uso da força para a liberação das rodovias estaduais e ninguém foi detido.

Já a PRF, de Santa Catarina, publicou em seu twitter nesta quarta-feira (2), às 22h, que ainda existem 38 pontos de bloqueio, parcial ou total, nas rodovias federais no Estado. Houve a redução de apenas um ponto, após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que pediu o fim dos bloqueios.

Com informações: sulinfoco