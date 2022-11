Preço médio da gasolina aumenta em Santa Catarina e se mantém acima da média nacional

O preço médio da gasolina aumentou em Santa Catarina na última semana em relação a semana anterior. O litro é vendido em média a R$ 5,18 nos postos do Estado. Os dados constam na pesquisa realizada pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), entre domingo, 13, e sábado, 19.

Na semana anterior, entre os dias 6 e 12 de novembro, o preço médio do combustível era de R$ 4,94. Ou seja, houve um aumento de 0,24 centavos na última semana.

Conforme o levantamento feito em 134 postos catarinenses, o preço máximo do litro do combustível chegou a ser comercializado a R$ 5,49 no Estado. Já o menor preço foi de R$ 4,69.

O preço médio da gasolina catarinense também é maior que a média nacional. No Brasil, o litro do combustível é vendido em média a R$ 5,05, 0,13 centavos mais barato do que em Santa Catarina. Pelo país, o valor máximo do litro chegou a R$ 6,99.

Gasolina mais cara do Estado



Entre as cidades catarinenses pesquisadas, Palhoça é a que tem o preço médio do combustível mais caro. Por lá, o valor do litro custa em média R$ 5,47. Florianópolis aparece na sequência com o preço médio mais alto. Na Capital o litro custa em média R$ 5,28.

O município de Criciúma tem o menor preço médio da gasolina comum (R$ 4,94).

Confira o preço médio da gasolina em SC por município:

Palhoça – R$ 5,47

Florianópolis – R$ 5,28

Balneário Camboriu – R$ 5,23

Lages – R$ 5,2

Brusque – R$ 5,18

Blumenau – R$ 5,17

Itajaí – R$ 5,17

Joinville – R$ 5,14

Chapecó – R$ 4,96

Criciúma – R$ 4,94