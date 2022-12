Gestante e familiares são atacados por exame de vespas em Santa Cecília

Uma mulher grávida de sete meses e um homem, ambos de 33 anos, e uma criança de 10 anos, foram atacados por um exame de vespas, no Correio do Alagado, em Santa Cecília.

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Cecília foi acionado e encontrou a família em um local de difícil acesso, dentro de uma mata.

A família foi atacada diversas vezes e ficou ferida em todas as regiões do corpo.

Após a avaliação, as vítimas foram conduzidas para fora da mata e levadas ao pronto-socorro.