Santa Catarina aprova parcelamento de IPVA em até 12 vezes; veja detalhes

A Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) aprovou o projeto de lei que permite o parcelamento em até 12 meses do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Antes, os motoristas tinham a opção de parcelar somente em até três vezes.



A autoria do projeto é dos deputados Bruno Souza (NOVO) e Milton Hobus (PSD). Com a medida, além de autorizar o pagamento parcelado, prevê ainda que o prazo poderá ser ampliado em até 24 vezes por meio de decreto.

Segundo os autores, o projeto visa criar mais condições para o pagamento, considerando que o IPVA sofreu reajustes por ter como base o valor de mercado do veículo.



“Queremos, na verdade, que os impostos sejam o mínimo possível. Mas até que não atinjamos tal sonhado grau de liberdade, vou lutar para que, pelo menos, possamos ter um pouco mais de planejamento e facilidade para pagá-los”, enfatiza o deputado Bruno Souza.