Santa Catarina entra em alerta para risco alto de estragos por temporais; veja regiões

Fortes tempestades podem voltar a atingir Santa Catarina neste domingo (15). A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta para ocorrências relacionadas a chuva ao longo do dia e no início desta segunda-feira (16), em boa parte do Estado.

As regiões de maior risco são o Litoral Sul, Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Litoral Norte e Planalto Norte, além de parte do Planalto Sul e Meio-Oeste. Estas estão em estado de atenção, com risco alto para ocorrências, de acordo com a Defesa Civil.

Já no Oeste, o risco para ocorrências meteorológicas é moderado, e a região está em observação.

O alerta emitido pela Defesa Civil, que teve início na manhã deste domingo, segue até as 9h de segunda.

A Defesa Civil alerta para o risco de chuva intensa, com raios, rajadas de vento e granizo. As recomendações neste caso são buscar locais abrigados, longe de objetos que possam ser arremessados, e longe de janelas.

Na praia, a orientação é jamais ficar dentro do mar durante a tempestade. Em caso de alagamentos causados pela chuva, é importante evitar o contato com a água e não dirigir em locais alagados.

Qualquer movimentação de terra ou rochas pode indicar deslizamentos de terra, assim como aparecimento de rachaduras em muros ou paredes.

Em caso de emergências, é possível entrar em contato com a Defesa Civil do seu município pelo telefone 199, ou com a Defesa Civil estadual pelo número 48 3664 7000.

