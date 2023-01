Celesc leiloa carro, furgões e picape; lances variam entre R$ 3,5 mil e R$ 18 mil

A Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) realizará no dia 26 de janeiro mais um leilão de veículos da companhia. Serão disponibilizados 11 lotes, sendo um veículo sedan e 10 utilitários pequenos, entre eles furgões e picapes.

Os lances iniciais do leilão variam entre R$ 3,5 mil e R$ 18 mil. Para participar, basta acessar o site http://www.soleiloes.com.br/pregao/151853, realizar o cadastro e enviar uma proposta. O encerramento da disputa final de preços se dará a partir das 14h15 de 26 de janeiro. O edital está disponível no mesmo link.

A empresa já arrecadou aproximadamente R$ 1,4 milhão em quatro leilões de veículos realizados em 2022 e planeja realizar mais cinco ao longo de 2023. “Os recursos angariados com as vendas estão sendo integralmente destinados ao Fundo Patrimonial e revertidos em obras e benfeitorias que beneficiam clientes e empregados”, comenta o gerente do Departamento de Administração (DPAD), Jorge Luiz Pereira.

Quem pode participar?



Podem participar do leilão pessoas físicas ou jurídicas, com documento de identidade e CPF ou CNPJ. Para comprovação, basta anexar a documentação no site. “Após aprovado o cadastro, que deverá ser realizado até uma hora antes do início da sessão pública eletrônica de encerramento da disputa, o interessado receberá um aviso por e-mail informando que está apto a participar”, complementa Lauro Fernando Lacerda Junior, gerente da Supervisão de Alienação de Bens da Celesc.

Como visitar os veículos?



A visitação dos veículos será permitida entre os dias 23 e 25 de janeiro, das 9h às 11h45 e das 14h às 17h, e no dia 26 de janeiro, das 9h às 11h45, na Resgate Imediato, localizada à Rodovia BR 282, nº 1952, bairro Jaqueira, em Palhoça.

Informações sobre as condições de pagamentos e sobre as transferências documentais estão disponíveis no edital do leilão.